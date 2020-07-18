2 araç kafaya çarpıştı, korkudan bayıldı

O esnada yere düşen M.Ç kafasını asfalt zemine çarparak başından yaralandı. Başının arkasında derin yarıklar oluşan talihsiz sürücü çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis araçlarının kullandığı güzergah bir süreliğine kapalı kalırken araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.