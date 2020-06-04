1810 rakımlı teleferikte 'yeni normal hayat' hazırlığı tamamlandı

"Biz misafirlerimizi düşünüyoruz, tedbir şarttır. Misafirlerimiz seyahat etmeyi özledi, biz de misafirlerimizi ağırlamayı özledik. Yolcularımıza sadece rahat şekilde mis gibi dağ ve orman havası eşliğinde anın tadını çıkarmak kalıyor. Geçen yıl 1 milyon yolcu taşımıştık. Bu yıl da bu rakamı yakalamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Normal dönemde Orta Doğu ve Avrupa'dan çok misafir ağırlıyoruz. Uçuşların yeniden açılmasıyla yine yabancı misafirlerimizin tesisimize geleceğini düşünüyoruz. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi teleferiğe bekliyoruz."