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En büyük eroin operasyonu davasında sona yaklaşıldı
Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle denetim görevine bir asker getirildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 274 bini geçti
Kriz çözülüyor: Çin ile Hindistan anlaştı
Çin'de 44, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Mısır'da 'ilklerin' Cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatının üzerinden bir yıl geçti
Şule Çet davasında karar onandı
Rusya'da korkutan tablo! Kovid-19 vaka sayısı 553 bini geçti
Kartlı ödemelerde çifte rekor
FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu 15 Ağustos'ta açmayı planlıyor
'Otomotiv şehri Sakarya'nın ihracatına mayıs dopingi
Yenilenebilir enerjiye mayısta 5,2 milyar liralık destek
Ekonomi yönetimi ve kurumların proaktif adımları örnek oluyor
Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah sözler
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan açıklama: Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık
Bakan Soylu ülke içerisindeki son terörist rakamını açıkladı
ABD'de göstericiler Konfederasyon ordusu heykelini yıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Bakan Albayrak'tan 'Pençe-Kaplan' paylaşımı
AK Parti'den operasyon açıklaması!
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Reel sektördeki canlanma hız kazandı
Türkiye alarm veriyor! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: 1500 sayısı bizim için ...
Afganistan'da Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü

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Altın fiyatları ne kadar oldu?