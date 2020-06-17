Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. ONS altın fiyatı ile birlikte doları kurunda yaşanan dalgalanma fiyatların gün içerisinde yukarı ve aşağı yönde hareket etmesine neden oluyor. Hareketliliği anlık olarak takip eden yatırımcılar ise altın fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. An itibari ile Kapalı Çarşı piyasasına göre Gram Altın 369,61 TL'den işlem görürken, Türkiye'de en çok rağbet edilen Çeyrek Altın 606,38 TL'den satışa sunuluyor. İşte 17 Haziran Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları...