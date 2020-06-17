Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram Altın ve Çeyrek altın fiyatları, ONS ve dolar kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle kararsızlığını sürdürüyor. 17 Haziran Çarşamba Kapalı Çarşı alış ve satış fiyatlarının belirlenmesi, fiyatları düşecek mi sorusunu akıllara getirdi. En çok tercih edilen Gram altın alış 379 satış 380 Çeyrek altın alış 611 satış 624 Yarım Altın alış 1223 satış 1248 Cumhuriyet altını alış 2.515 satış 2.541 TL'den işlem görüyor.
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. ONS altın fiyatı ile birlikte doları kurunda yaşanan dalgalanma fiyatların gün içerisinde yukarı ve aşağı yönde hareket etmesine neden oluyor. Hareketliliği anlık olarak takip eden yatırımcılar ise altın fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. An itibari ile Kapalı Çarşı piyasasına göre Gram Altın 369,61 TL'den işlem görürken, Türkiye'de en çok rağbet edilen Çeyrek Altın 606,38 TL'den satışa sunuluyor. İşte 17 Haziran Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları...
İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan 17 Haziran altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:
Gram Altın fiyatı
Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. Doların gevşemesi ile birlikte düşüşe geçen Gram Altın 17 Haziran Çarşamba günü 379,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 380,61 TL'den satış gördü.
Çeyrek Altın fiyatı
Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının düşmesi ile birlikte aşağı yönde hareket ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 611,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 624,38 TL'den ise alıcı buldu.