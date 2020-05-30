Koparmanın cezası 75 bin lira!

Bir kökte yaklaşık 8 ile 10 adet çiçek oluşan kandamlası çiçeğinin yükseklikleri 60 ile 80 santimetre arasına kadar uzayabiliyor. Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu biyologları ve öğretim elemanlarınca analiz bitki doku kültürüyle ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalarda endemik bitkinin antibakteriyel özellikleri incelendi. Endemik bitki türünü doğadan izinsiz koparmanın cezası ise 75 bin TL olduğu belirtildi.