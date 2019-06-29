2 bin adet cep telefonuyla uyuyor... "Onlar benim yavrularım gibi"

İstanbul Fatih İlçesinde Doğubank iş hanında cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu eski telefonlara olan tutkusu ile dikkat çekiyor. 15 yıl içinde 2 bin telefon toplayan Karagüdekoğlu, geceleri de telefonları ile birlikte uyuyor. Topladığı cep telefonları arasında 2003 yılında Matrix Reloaded ile serinin ikinci filmi için üretilen özel telefondan, Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde kullandığı telefona kadar özel telefonlar bulunuyor.