15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti

Yılmaz, şöyle konuştu:

"İHA ve SİHA'ların ne kadar zorlukla yapıldığını şu an daha iyi anlıyoruz. Oyuncağını yapmak bile zor iken gerçeği yapmak ne kadar zordur. Şu an Akçay'ın tepelerinde uçan İHA ve SİHA'lar sayesinde daha güvenli bir ortamdayız. Bunlar hep Selçuk Bayraktar sayesinde. Bunda rahmetli Özdemir Bayraktar'ın da emeği çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocuklarımız da inşallah örnek alırlar, mühendislik yolunda bu gibi işlere imza atarlar. Allah izin verirse çocuklarımız geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olacaklar."