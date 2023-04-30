Yüzyılın dönüşümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası başlattıklarının müjdesini verdi. Projeyle İstanbul'da en az 6 milyon vatandaş güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarına kavuşacak. Riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Yüzyılın dönüşümünde ilave nüfus getirmeden İstanbul'da tespit edilen 220 bin binadaki 1,5 milyon riskli konutun dönüşümü için şehrin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 500'er bin rezerv konut üretilecek, 500 bin konutun da yerinde dönüşümü sağlanacak.

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANIYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülecek olan kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" projesiyle vatandaşlar yeni ve güvenli yuvalarına uygun taksitlerle kavuşacak, dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca proje kapsamında İstanbul'da aylık 3 bin 500 lira olan kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi.

Kentsel dönüşüm sürecine dahil olacak vatandaşlara, borçlanacakları miktarda ise devlet tarafından çeşitli kolaylıklar sağlanacak. 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın maliyeti 1,5 milyon lira çıktıysa bunun 750 bin lirasını devlet hibe edecek.

UYGUN İMKÂNLAR

Kalan 750 bin lirasını vatandaşın kendisi ortaya koyarak evini yenileyebilecek. Vatandaşlar, yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TEFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek ra kamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Dolayısıyla cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaş bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümler, TOKİ güvencesi gerçekleştirilecek.

DAYANIKSIZ BİNA KALMAYACAK

İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan ilk etapta durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlanması hedefleniyor. Böylece İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamak amaçlanıyor. "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında boş ve herhangi bir yapılaşmanın olmadığı alanlarda iki yeni uydu kent kurulacak. Yeşil alanı ve sosyal donatılarıyla yeni uydu kentlerin inşasını belli lokasyonlarda gerçekleştirilecek. Dönüşüme giren konutlar en geç 2 yılda teslim edilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Evlerini kentsel dönüşüme dahil etmek isteyen mülk sahibi vatandaşlar ilk olarak 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak. Ardından Bakanlık uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılarak keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşmaya varılan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Ruhsat alma sürecinin ardından binanın boşaltılması sağlanacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye'nin 81 ilinde sahada 250 bin konutun kentsel dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Sahada devam eden çalışmalar kapsamında 98 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam ediyor.

3 MİLYON 300 BİN KONUT KAZANDIRILDI

Bakanlık bugüne kadar Türkiye'de 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladı. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimini tamamladı. çalışmalarla nüfusun yüzde 65'ine denk gelen 55 milyon vatandaş depreme dayanıklı konutlar da yaşıyor. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor. TOKİ eliyle 37 bin sosyal donatısıyla birlikte tam 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa edilerek yapı stoku güçlendirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA YAŞAM BAŞLADI

FİKİRTEPE: 12 bin 418 konut inşa edilecek. 10 bin 770 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor.

TOZKOPARAN: 239 bağımsız birimin inşaatına başlanacak.

ZEYTİNBURNU: 1.113 bağımsız birim için uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Beştelsiz Rezerv Yapı Alanında ise 260 bağımsız birimin yapımı tamamlanmış olup, teslimlerine başlandı.

BAĞCILAR: Bağcılar Demirkapı Mahallesi Albayrak Sitesinde 847 bağımsız birimin teslimleri devam ediyor.

ESENLER: 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı.

ÜSKÜDAR: 7 bin 84 konutluk kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

KÂĞITHANE: Riskli olarak tespit edilen binalar yıkılarak, yerine

BEYOĞLU: Sütlüce ve Örnektepe Mahallesinde 398 konutun dönüşüm süreci tamamlandı.

OKMEYDANI: 778 konut, 159 dükkânın yapımına başlandı.

BEYKOZ: 823 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

GAZİOSMANPAŞA: 927 bağımsız birimin yapımı devam ediyor.

KARTAL: 871 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor. 338 bağımsız birimin projelendirme çalışmaları devam ediyor.

MALTEPE: Yakın zamanda 446 bağımsız biriminin inşatına başlanacak.

TUZLA: 263 bağımsız birim üretilmesine ilişkin projelendirme çalışmaları yürütülüyor.

PENDİK: 142 bin metrekare alanda toplam 1.747 konut, 281 dükkanın yapımına başlanıyor.

ATAŞEHİR: Yukarı Dudullu Mahallesinde 27.49 hektarlık uygulama alanında riskli yapıların tahliye ve yıkımları gerçekleştirilerek 1.563 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE: Halkalı'da 139 adet bağımsız birimin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipliği çalışmaları tamamlanmış olup, projelendirme çalışmalarına başlandı.

EYÜPSULTAN: İslambey Mahallesinde 653 bağımsız birimin üretilmesi planlanıyor.

BAYRAMPAŞA: Sağmalcılar Mahallesinde 333 adet bağımsız birimin yer aldığı alanda hak sahipliliği tespit çalışmaları tamamlandı, projelendirme çalışmaları devam ediyor.