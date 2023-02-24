VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BDDK'dan konut kredisine düzenleme
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
BM Kalkınma Programı, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek
"Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı"
OHAL bölgesindeki öğretmen ve MEB personeline yer değişikliği hakkı tanındı
Çadır kentte yangın riskine karşı 24 saat nöbet tutuyor
Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu
Depremzedeler yaklaşık 500 çadırdan oluşturulan çadır kentte misafir ediliyor
"İşimizi tamamlamadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değil"
Bakan Kurum: Esnafa geçici işyeri imkanı sağlayacağız
Zonguldaklı madenciler, enkaz altından onlarca kişiyi sağ çıkardı
Olası İstanbul depremine hazırlık kapsamında "acil müdahale" senaryosu hazırlandı
Kosova arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı
Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek
"13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak"
Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu
Türk Kızılay Elbistan'da günlük 100 bin porsiyon yemek çıkarıyor
ABD Putin'i caydıramadı, silah yardımlarıyla savaşı bitiremedi
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 819 milyon dolarlık rekor ihracat
NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı, yardım çalışmalarını yerinde görmek için Adana'ya geldi
Adalet Bakanlığından depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması
Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
112 ve UMKE gönüllüleri deprem bölgesinde hafızalarına kazınan anları anlattı
24 Şubat 2023 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 12:45:00

Yeni Konut Finansman Programı usul ve esasları düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni Konut Finansman Programı'na bankalar tarafından sağlanacak finansman ve katkılara yönelik usul ve esaslar belirlenirken, bugünden itibaren söz konusu kurallar çerçevesinde başvuruların kredi işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Yeni Konut Finansman Programı (Yeni Evim Kampanyası) 4 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının birlikte gerçekleştirdiği lansman programı ile kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bu çerçevede Yeni Konut Finansman Programı kapsamında bankalar 16 Ocak'tan itibaren ön başvuruları almaya başlamıştı. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Programın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Cumhurbaşkanı kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünden itibaren söz konusu kurallar çerçevesinde bankalar değerlendirdikleri başvuruların kredi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Düzenlemede, daha önce de açıklandığı üzere, katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından yararlanabilecek konut finansmanı sağlanabilecek konutlar, konut finansmanı katkılarından yararlanma şartları, Hazine katkısının kullandırılmasında uygulanacak vade, faiz ve kar payı oranları, azami konut ve finansman tutarları, ödeme planı uygulamaları gibi birçok konuya açıklık getirildi.

Programdan, konut finansmanına yönelik yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan vatandaşlar faydalanabilecek.

İstanbul'un 1'inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'nın 2'nci bölge, bunların dışındaki illerin de 3'üncü bölge olarak tanımlandığı Program kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek.

Bu karar kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından yararlanmak üzere konut finansmanına başvuran kişilerin bankacılık mevzuatı ve uygulama teamülleri kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olması gerekecek, bu değerlendirme bankalarca yapılacak.

Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut tapusu sahipliği bulunanlar, bu karar kapsamındaki katkılardan veya esnek ödeme uygulamasından faydalanamayacak, konut dışında arsa, dükkan gibi herhangi bir gayrimenkul sahipliği olanlar uygulamadan yararlanabilecek.

Program katkılarından ve esnek ödeme planından yararlanmak için başvuranların, konut finansman başvuru tarihinden itibaren (bu tarih dahil) son 1 yıl içerisinde yurt içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmaları gerekecek.

Bu karar kapsamında konut finansman katkılarından yararlanmak üzere bankalara başvuracak kişilerin azami net hane gelirleri birinci bölge için aylık 80 bin lira, ikinci bölge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45 bin lira olarak belirlendi. Azami net hane geliri için konutun/konut projesinin olduğu bölge esas alınacak.

Karar kapsamındaki finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak, esnek ödeme uygulamasında vade 15 yılı geçmemek üzere finansmanı kullandıran banka ve başvuru sahibinin anlaşmasıyla belirlenecek.

Hazine katkısının sağlandığı finansmanlar için 15 yıllık aylık eşit ödemeli plan uygulanacak, bu kapsamda, faiz/kar payı oranları 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasındaki finansman tutarı için yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasındaki finansman tutarı için de yüzde 0,99 olacak.

Gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarı her ikisi de birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölge için 5 milyon lirayı, üçüncü bölge için 3 milyon lirayı geçmeyecek. Bu karar kapsamında kullandırılacak azami finansman tutarları gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değerinin yüzde 90'ını geçmemek üzere, birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projelerine sağlanacak konut finansmanları Program kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca Program kapsamında gayrimenkul geliştiricileri ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çerçevesinde arsa payı sahipleri de yüklenici olarak kabul edilecek.

Program kapsamındaki diğer şartlarla ilgili programa dahil olan bankalardan bilgi alınabilecek.

Etiketler : yeni konut finansman programı gayrimenkul yeni evim kampanyası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX