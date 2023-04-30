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30 Nisan 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 10:45:00

‘Yarısı Bizden'e başvuru 63 bini aştı! Rekor Bahçelievler'de

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Kentsel Dönüşümde ‘Yarısı Bizden' kampanyasına vatandaşlar çok yoğun ilgi gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, İstanbul'daki 39 ilçenin "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına yaptığı başvuru rakamlarını dün ilk kez açıkladı.

Bakan Murat Kurum, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "İstanbullular, Yarısı Bizden kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 367 bin 460 bağımsız birim için 63 bin 600 başvuru yapıldı. Konutları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbul'umuzda riskli yapı bırakmayacağız" diye konuştu. Kampanyaya en çok başvuru, Bahçelievler ilçesinden geldi. Bahçelievler sakinleri 6 bin 988 başvuru yaparken, ilçeyi, 4 bin 526 ile Avcılar ve 4 bin 345 ile Güngören ilçeleri izledi.

BAŞVURU SAYISINDA İLK 10

İLÇE ADI - BAŞVURU - BİNA - BAĞIMSIZ BÖLÜM

BAHÇELİEVLER 6988 2617 39884

AVCILAR 4526 1475 21798

GÜNGÖREN 4345 1575 26460

BAĞCILAR 3667 1822 20711

ÜSKÜDAR 3153 1429 17464

KÜÇÜKÇEMECE 3080 1375 19776

KARTAL 3028 1035 15435

FATİH 3014 1592 18100

MALTEPE 2425 935 17313

TOPLAM 58061 25747 340460

Etiketler : yarısı bizden kentsel dönüşüm istanbul murat kurum
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