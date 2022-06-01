Yapı ve Yapı'dan Balmumcu'ya yeni proje

İstanbul'un kalbi Beşiktaş'ta yeni bir proje daha hayata geçiyor. Balmumcu'da yükselecek 'Kempinski Residences Balmumcu' boğaz manzarasıyla şimdiden İstanbul'un en çok talep gören, özel projelerinden biri olmaya aday. Yapı ve Yapı tarafından inşaatına başlanan Kempinski Residences Balmumcu, konumu, mimari yapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve projeye özel tasarlanan peyzajıyla hem şirketin hem de İstanbul'un imza projelerinden biri olmaya hazırlanıyor.

2024'TE TAMAMLANACAK

Kempinski Residences Balmumcu, İstanbul'un en hareketli iş merkezlerine, alışveriş ve eğlence hayatına yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Kempinski hizmet kalitesiyle projeden ev sahibi olacaklara lüks ve konforlu bir yaşam sunacak olan proje, ayrıcalıklı konsiyerj hizmetlerini de bünyesinde bulunduracak. 2024 yılında tamamlanması planlanan projede, villa ve rezidanstan oluşan 155 adet birim bulunuyor.

