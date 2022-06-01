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01 Haziran 2022 Çarşamba 17:06:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 19:06:00

Yapı ve Yapı'dan Balmumcu'ya yeni proje

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Yapı ve Yapı tarafından hayata geçirilen ‘Kempinski Residences Balmumcu'nun inşaatına başlandı. Boğaz manzarasıyla dikkat çeken projede villa ve rezidastan oluşan 155 birim olacak. Proje, 2014'te bitecek.

İstanbul'un kalbi Beşiktaş'ta yeni bir proje daha hayata geçiyor. Balmumcu'da yükselecek 'Kempinski Residences Balmumcu' boğaz manzarasıyla şimdiden İstanbul'un en çok talep gören, özel projelerinden biri olmaya aday. Yapı ve Yapı tarafından inşaatına başlanan Kempinski Residences Balmumcu, konumu, mimari yapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve projeye özel tasarlanan peyzajıyla hem şirketin hem de İstanbul'un imza projelerinden biri olmaya hazırlanıyor.

2024'TE TAMAMLANACAK

Kempinski Residences Balmumcu, İstanbul'un en hareketli iş merkezlerine, alışveriş ve eğlence hayatına yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Kempinski hizmet kalitesiyle projeden ev sahibi olacaklara lüks ve konforlu bir yaşam sunacak olan proje, ayrıcalıklı konsiyerj hizmetlerini de bünyesinde bulunduracak. 2024 yılında tamamlanması planlanan projede, villa ve rezidanstan oluşan 155 adet birim bulunuyor.

Etiketler : beşiktaş balmumcu yapı ve yapı proje
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