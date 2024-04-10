VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: Tedbirleri aldık, alıyoruz!
Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı... "Mücadelemiz devam edecek"
ABD'de TÜFE yüzde 3,5 arttı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 25 arttı
Soykırımcı İsrail 187 günde 33 bin 482 Filistinliyi katletti
10 Nisan 2024 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 14:30:00

Vatandaşa havale ve EFT uyarısı! Açıklama kısmına dikkat edin

Kaynak: AA

ABONE OL

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, EFT veya havale yoluyla para gönderen tüketicilere yönelik uyarıda bulunarak, 'Havale veya EFT, ödemelerin yapıldığının kanıtıdır. Açıklama kısmına önem verilmezse, herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda tüketicileri sorun yaşayabilir.' dedi.

Kılıç, AA muhabirine bankacılık sistemi üzerinden yapılan para transferlerinde yaşanabilecek sorunlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla havale ve EFT işlem sayılarında ciddi artışlar yaşandığına işaret eden Kılıç, Türkiye Bankalar Birliğinin verilerine göre 2023'te günde ortalama 12 milyon EFT, 10 milyon da havale işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kılıç, para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu belirterek, "Tüketiciler havale/EFT yapmadan önce, alıcının IBAN numarasını ve adını doğru yazdığını kontrol etmeli. Yapacağı yanlışlık nedeniyle IBAN'a yapılan havale tutarını geri alamayabilirler. Havale-EFT yoluyla para gönderirken, açıklama kısmına alıcının kim olduğu ve işlemin ne için yapıldığına ilişkin detaylı bilgi yazılmalı. Bankacılık işlemleri sırasında doğru yazılmayan bilgiler tüketicilerin başını ağrıtabilir." diye konuştu.

Kira ödemesi ve internet üzerinden alışveriş gibi durumlarda açıklama kısmının önem taşıdığına ve bu bölümün uyuşmazlıklarda delil niteliğinde olduğuna dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Havale veya EFT, ödemelerin yapıldığının kanıtıdır. Açıklama kısmına önem verilmezse, herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda tüketicileri sorun yaşayabilir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde dekontlardaki açıklamaların resmi belge niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle işlem esnasında hem dikkatli olunmalı hem de işlemi tamamladıktan sonra dekontlar makul süre saklanmalıdır."

Kılıç, tüketicilerin, hesaplarına gelen şüpheli işlemlerde bankayla iletişime geçmesi gerektiğini dile getirerek, gönderenin kim olduğu ve havalenin ne için yapıldığının doğrulanmasının önem taşıdığını anlattı.

"EK HESAPLARIN LİMİT ARTIŞI İÇİN SİGORTA ZORUNLULUĞU GETİRİLEMEZ"

Tüketicilerin bu alanda yaşadığı bir diğer sorunun da ek hesaplarla ilgili olduğuna vurgulayan Kılıç, ek hesap limitini artırmak isteyen tüketicilerin hayat sigortası zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kılıç, bunun tüketici haklarına aykırı olduğunu ve yasal olmadığını belirterek, "Bankalar, ek hesap limiti artışı için sigorta gibi ek ürünlere başvurmayı zorunlu kılamaz. Yasada bu açıkça yazılıdır." dedi.

Bu durumla karşılaşan tüketicilerin öncelikle müşteri hizmetlerine başvurması gerektiğini bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bankadan tatmin edici cevap almazlarsa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna şikayette bulunabilirler. Ayrıca tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler. Tüketici hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda veya illerde il ticaret müdürlüklerinde görev yapıyor. Ayrıca tüketiciler e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilir."

Etiketler : havale eft açıklama
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX