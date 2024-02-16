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16 Şubat 2024 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 10:45:00

Türkiye'de ocakta 80 bin 308 konut satıldı

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde konut satış sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,8 gerileyerek 80 bin 308'e düştü. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2023'e göre ise yüzde 42 azaldı.

Ocakta konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 payla Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 payla Antalya takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 17 konutla Ardahan, 38 ile Hakkari ve 40 konutla Bayburt oldu.

Etiketler : tüik ocak konut
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