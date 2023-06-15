Türkiye'de mayısta 113 bin 276 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 gerileyerek 113 bin 276'ya düştü.

Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti.

Mayısta konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 18 konutla Ardahan, 38 konutla Hakkari, 55'er konutla Bayburt ve Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalış göstererek 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67'ye geriledi.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞI MAYISTA 3 BİN 167'YE GERİLEDİ



Buna göre, Türkiye genelinde mayısta gerçekleşen 113 bin 276 konut satışının 3 bin 167'si yabancılara yönelik oldu. Yabancılara yapılan konut satışı mayısta yıllık bazda yüzde 46,9 azaldı. Mayısta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,8 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında mayısta iller bazında ilk sırayı 1245 satış ile Antalya aldı. Antalya'yı 934 konut satışıyla İstanbul ve 249 satışla Mersin takip etti.

Söz konusu satışlar ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 azalarak 16 bin 650'ye düştü.

Mayısta Rusya vatandaşları Türkiye'den 991 konut satın aldı. Rusya'yı 503 konutla İran, 175 konutla Ukrayna ve 129 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MAYISTA AZALDI



Türkiye genelinde mayısta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,3 olarak hesaplandı. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67'ye geriledi.

Mayıs ayındaki ipotekli satışların 9 bin 249'u, ocak-mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 34 bin 801'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Mayısta diğer konut satış sayısı, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalışla 85 bin 800 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,7 olarak belirlendi. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 374 bin 76'ya geriledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 34 bin 413'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalışla 145 bin 272 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 gerileyerek 78 bin 863 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,6 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 336 bin 871'e düştü.