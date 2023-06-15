VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsviçre`nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı`na çağrıldı
Okullarda yarın "karne zili" çalacak
Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı
AB, Suriye konulu 7. Brüksel Konferansı'nda siyasi çözümle ilgili mesajlar verdi
"Ekonomimizin rekabet gücünü artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz"
MÜSİAD ve Vakıf Katılım deprem bölgesi için güçlerini birleştirdi
15 Haziran 2023 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 11:00:00

Türkiye'de mayısta 113 bin 276 konut satıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 gerileyerek 113 bin 276'ya düştü.

Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti.

Mayısta konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 18 konutla Ardahan, 38 konutla Hakkari, 55'er konutla Bayburt ve Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalış göstererek 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67'ye geriledi.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞI MAYISTA 3 BİN 167'YE GERİLEDİ

Buna göre, Türkiye genelinde mayısta gerçekleşen 113 bin 276 konut satışının 3 bin 167'si yabancılara yönelik oldu. Yabancılara yapılan konut satışı mayısta yıllık bazda yüzde 46,9 azaldı. Mayısta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,8 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında mayısta iller bazında ilk sırayı 1245 satış ile Antalya aldı. Antalya'yı 934 konut satışıyla İstanbul ve 249 satışla Mersin takip etti.

Söz konusu satışlar ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 azalarak 16 bin 650'ye düştü.

Mayısta Rusya vatandaşları Türkiye'den 991 konut satın aldı. Rusya'yı 503 konutla İran, 175 konutla Ukrayna ve 129 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MAYISTA AZALDI

Türkiye genelinde mayısta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,3 olarak hesaplandı. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67'ye geriledi.

Mayıs ayındaki ipotekli satışların 9 bin 249'u, ocak-mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 34 bin 801'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Mayısta diğer konut satış sayısı, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalışla 85 bin 800 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,7 olarak belirlendi. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 374 bin 76'ya geriledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 34 bin 413'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalışla 145 bin 272 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 gerileyerek 78 bin 863 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,6 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 336 bin 871'e düştü.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu konut satış mayıs
Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı

Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı
Oyunculuğu sevdi

Oyunculuğu sevdi
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Leyla Feray: Disiplinli biriyim

Leyla Feray: Disiplinli biriyim
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX