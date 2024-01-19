Türkiye'de 2023'te yaklaşık 1 milyon 226 bin konut satıldı

Türkiye'de konut satışları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2023 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut satış sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalışla 1 milyon 225 bin 926'ya düştü.

Ocak-Aralık 2023 döneminde ipotekli konut satışı yıllık bazda yüzde 36,6 gerileyerek 177 bin 748, diğer satış türlerinde de yüzde 13 gerileyerek 1 milyon 48 bin 178'e geriledi. 2023 yılında ipotekli satışların payı yüzde 14,5, diğer satışların payı yüzde 85,5 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ilk defa satılan konut sayısı yüzde 17,5 azalışla 379 bin 542'ye geriledi. İkinci el konut satışları da yüzde 17,5 düşüşle 846 bin 384 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69 oldu.

Konut satışlarında İstanbul, 198 bin 739 satış ve yüzde 16,2 payla ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre bu ili 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 payla Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 426 konutla Ardahan, 501 konutla Hakkari ve 970 konutla Tunceli oldu.

Türkiye genelinde konut satış sayısı geçen ay Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 33,4 azalarak 138 bin 577 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde de İstanbul, 23 bin 714 konut satışı ve yüzde 17,1 payla ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 458 konut satışı ve yüzde 8,3 payla Ankara, 7 bin 166 konut satışı ve yüzde 5,2 payla İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu il 65 konutla Hakkari olarak kayıtlara geçti.