TOKİ İstanbul arsaları nerede? TOKİ arsaları İstanbul'da hangi ilçelerde olacak?

TOKİ İstanbul arsaları nerede? TOKİ arsaları İstanbul'da hangi ilçelerde olacak?

TOKİ arsa için başvurular e-devlet sistemi üzerinden alınıyor. Başvurular, 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 07 Kasım 2022 tarihinde alınacaktır. İstanbul için arsa başvurusu yapanlar, TOKİ İstanbul arsaları nerede? TOKİ arsaları İstanbul'da hangi ilçelerde olacak?

TOKİ İSTANBUL ARSALARI NEREDE?

TOKİ İstanbul'da satışa sunulacak arsalar şu şekilde açıklandı:

225741946 İSTANBUL MERKEZ İSTANBUL İLİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ Bankada 10.10.2022 07.11.2022 500 Müstakil

225742191 İSTANBUL MERKEZ İSTANBUL İLİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ Bankada 10.10.2022 07.11.2022 500 Müşterek

ARSA ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki arsalarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.