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20 Aralık 2022 Salı 13:20:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 13:20:00

Rusya-Ukrayna Savaşı ile iki ülke vatandaşlarının Türkiye'den aldıkları konut sayıları katlandı

Kaynak: AA

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Rusya-Ukrayna Savaşı, iki ülke vatandaşlarının Türkiye'den aldıkları konutların sayısına da artış olarak yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-kasım döneminde Türkiye'de yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10 bin 389 artarak 61 bin 741 oldu. Bu artışta Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının edindiği konutlar başrolü oynadı. İki ülke vatandaşlarının Türkiye'den aldığı konut sayısı aynı dönemde 10 bin 608 adet arttı. 11 aylık dönemde en fazla konut alan yabancılar listesinde Rusya, İran ve Irak vatandaşları ilk üçte sıralandı. Buna karşın Irak, İran ve Afganistan vatandaşlarının bu süreçte aldığı konut sayısında azalış görüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla iki ülke vatandaşlarının Türkiye'den aldıkları konutların sayısının hızla artması ise dikkati çekti. Savaşın başladığı şubatta Ruslar Türkiye'den 509 konut satın aldı. Savaşın ardından hızla artan satışlar, haziranda 1887'ye kadar yükseldi. Takip eden aylarda gerileyen satışlar, yıl sonuna doğru tekrar artışa geçerek kasımda 2 bin 575'i buldu.

Geçen yılın mart-kasım döneminde toplam 3 bin 975 konut alan Ruslar, bu yılın aynı döneminde 12 bin 921 konut edindi. Böylece savaşın başlamasının ardından geçen 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Rusların aldıkları konut sayısı 3,3 katına çıkmış oldu.

UKRAYNA VATANDAŞLARININ ALDIĞI KONUT SAYISI DA KATLANDI

Aynı dönemde Ukrayna vatandaşlarının aldıkları konut sayısında da artış gerçekleşti. Savaşın başladığı şubatta Ukraynalılar Türkiye'den 111 konut satın aldı. Savaşın ardından hızla artan satışlar, haziranda 301 ile bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyen satışlar kasımda 277 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın mart-kasım döneminde 946 konut alan Ukraynalılar, bu yılın aynı döneminde 2 bin 55 konut edindi. Böylelikle savaşın sürdüğü mart-kasım döneminde Ukrayna vatandaşlarının aldıkları konut sayısı yıllık bazda 2,2 katına yükseldi.

Etiketler : rusya ukrayna türkiye konut satışı
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