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15 Ocak 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 11:00:00

Orta gelirliye konut projesine başvurular yarın başlıyor

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Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında başvurular yarın başlayacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. Azami 15 yıl vade ile sıfır virgül 69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor.

Orta gelirliyi konut sahibi yapacak 'Yeni Evim' kampanyası heyecanla karşılandı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme imkanı sunulacak, 81 ilde geçerli olacak.

İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Bu kampanyada kura çekilmeyecek, kapsamda sıfır evler olacak. Yapımı devam edenler ve yeni başlayacak projeler de dahil edilecek.

YÜZDE 10 PEŞİNAT ALINACAK

Azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa ya da son 1 yılda konut satışı gerçekleştirmiş kişiler projeye dahil olamayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek.

Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında evler 5 yıl boyunca satılamayacak.

PROJEDE 3 BÖLGE BULUNUYOR

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyenlerden bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli değil.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.

Banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini denetleyip kredi tahsis edecek.

Proje kapsamında finans programı 3 ayrı bölge şeklinde hazırlandı. 1'inci bölge olan İstanbul için 5 milyon lira, 2'nci bölgedeki iller için en fazla 3 milyon lira, 3'üncü bölgedeki diğer iller için de en fazla 2 milyon lira finansman sağlanacak.

Etiketler : orta gelirli yeni evim kampanyası konut
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