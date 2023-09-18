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Konut Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 7,3 arttı
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18 Eylül 2023 Pazartesi 15:38:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 15:38:00

Konut Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 7,3 arttı

Kaynak: AA

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Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuzda aylık yüzde 7,3 ve yıllık yüzde 94,7 artışla 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 94,7 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 31,2 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 82,7, Ankara'da yüzde 105,2 ve İzmir'de 97,1'e yükseldi.

Etiketler : konut fiyat endeksi temmuz konut
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