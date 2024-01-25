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25 Ocak 2024 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 14:45:00

Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek

Kaynak: TRT Haber

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik denetimlere başladı. Yaklaşık 2 milyon konuttan kiralık olanlar tespit edilecek. Beyanname vermeyen mükelleflere işlem yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kiralık konutların tespiti için çalışıyor. Bakanlık bu yıl yaklaşık 2 milyon konutu tek tek kontrol edecek, kiralık konutlar belirlenecek.

Denetimlerle kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetimlerde kiracılardan gerekli bilgiler talep edilecek. Bu bilgiler elektronik ortamda tutulacak.

Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak.

İNTERNETTEN BEYANNAME DOLDURULABİLİYOR

Beyanname başvuruları ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor. İnternetten de başvurmak mümkün...

Dijital vergi dairesinin internet adresi olan https://dijital.gib.gov.tr/ üzerinden de başvuruları yaparak beyanneme doldurulabiliyor.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı konut kira gelir denetim mükellef
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