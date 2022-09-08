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08 Eylül 2022 Perşembe 19:36:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 19:36:00

Kempinski Residences Balmumcu Yapı & Yapı imzası ile yükseliyor

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Yapı ve Yapı tarafından hayata geçirilen Kempinski Residences Balmumcu, eşsiz konumu, yemyeşil korusu ve az katlı mimarisi ile İstanbul'un dünyaca ünlü imza projesi olarak yükseliyor. Kempinski hizmet kalitesi ve ayrıcalıkları ile konforu kusursuz şehir yaşamıyla buluşturan projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

Şehrin merkezinde ve aynı zamanda karmaşadan uzak bir yaşam vadeden Kempinski Residences Balmumcu, Yapı ve Yapı'nın yarım asırlık tecrübesi ile yükseliyor. Yemyeşil bir arazi içinde doğal doku korunarak mimari tasarımı oluşturulan proje, İstanbul'un kalbi Beşiktaş Balmumcu'da şehrin gözde iş, kültür, sanat, alışveriş ve eğlence merkezleri, eğitim kurumları ve tüm ana arter ulaşım kanallarına yakınlığı ile öne çıkıyor.

Konforun yeniden yorumlandığı ayrıcalıklı yaşam deneyimi...

Kempinski Residences Balmumcu'nun huzurlu doğasında; ısıtılabilir havuzu, güneşlenme terasları, son teknolojiye sahip fitness salonu ve özel olarak tasarlanan spa merkezi ile ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi sunacak. Dünyaca ünlü Kempinski hizmet kalitesi ile konforu yaşamın içine dahil eden Kempinski Residences Balmumcu, kişiye özel ayrıcalıklı hizmetleri bünyesinde bulunduracak.

Muhteşem Boğaz manzarası ve Kempinski hizmet kalitesiyle bütünleşen çok özel yaşam alanları...

Kempinski Residences Balmumcu; değerini hiçbir zaman yitirmeyecek lokasyonu, boğaza hâkim konumu, yeşille iç içe sosyal olanakları, kusursuz daireleri ve villalarıyla yatırım değeri ile geleceğe miras bir proje olacak. Kempinski'nin ev sahiplerine sunacağı otel konforunda özel hizmetleriyle ayrıcalıklı bir yaşam vadeden projede en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş geniş yaşam alanlarına sahip rezidans daireler, özel havuzlu bahçe dubleksler, havuzlu ve bahçeli geniş villalar ve görkemli boğaz manzarasıyla penthouse dairelerden oluşan 155 adet birim yer alacak.

YAPI VE YAPI Hakkında

GELECEĞİ YAPILANDIRIYORUZ

1974 yılında kurulan Yapı ve Yapı A.Ş. bugün ikinci kuşağın yönetimi altında büyümeye ve Türkiye'nin en büyük inşaat projelerine imza atmaya devam ediyor. Altyapıdan konuta, iş merkezlerinden ulaşıma pek çok alanda yürüttüğü prestijli projelerle Türkiye'de inşaat sektörüne yön veren Yapı ve Yapı; profesyonel ekibi ve üstün kalite anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştiriyor. Kurulduğu günden bu yana imza attığı başarılı projelerle sektöre liderlik eden Yapı ve Yapı, global yaklaşımıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak ve gayrimenkul sektörüne yenilikler kazandırmak üzere faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Sürdürülebilir bir bakış açısıyla hareket eden Yapı ve Yapı AŞ; modern mimarisi, üst düzey teknolojisi ve güvenilir duruşuyla inşa ettiği projelerini yılların deneyimi ve ustalığıyla buluşturuyor. Global arenalarda da varlığını sürdüren Yapı ve Yapı hayata geçirdiği nitelikli, modern ve lüks yapılarla hem Türkiye'de hem de dünyada geleceği yapılandırmaya devam ediyor.

Etiketler : Kempinski Residences Balmumcu beşiktaş balmumcu yapı & yapı
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