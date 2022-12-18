İstanbul'da konut fiyatı 3 milyon liraya dayandı

Gayrimenkul sektöründe tarihinin en yüksek konut ve kira fiyatları yaşanıyor. Kasım ayı sonu itibarıyla İstanbul'da ortalama konut fiyatı 2 milyon 645 bin 880 lirayı bulurken, aynı dönemde Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 1 milyon 720 bin 160 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu. Türkiye genelinde Kasım ayında 117 bin 806 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 15 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 azaldı. Yapay zeka ile gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa.com'un verilerine göre, Türkiye genelinde kasım ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 185 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 232 TL olarak gerçekleşti.

19 YILDA GERİ DÖNÜYOR

Kasım ayında konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 adet ve yüzde 17 oran ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 7 pay ile Antalya izledi. Endeksa verilerine göre kasım ayı sonu itibarı ile İstanbul'da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 203, ortalama konut metrekare satış fiyatı 22 bin 49 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 645 bin 880 TL. Ankara'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 188 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 833 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 278 bin 290 TL. oldu. Antalya'da ise yıllık değer artışı yüzde 217, ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 254 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 310 bin 480 TL.

İLK SIRADA ANTALYA VAR

Endeksa verilerine göre, kasım ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller sırasıyla Antalya, Kocaeli ve İstanbul oldu. Antalya'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 217 artış gösterirken ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 254 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 310 bin 480 TL oldu. Kocaeli'de konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 207 olarak gerçekleşti. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 361 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 476 bin 930 TL oldu. İstanbul'da ise konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 203, ortalama konut metrekare satış fiyatı 22 bin 49 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 645 bin 880 TL.

KREDİLİDE YÜZDE 26 ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 26 artıp, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58 azalış göstererek 16 bin 655 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 258 bin 524 oldu.

İLK EL SATIŞ SAYISI 37 BİN 380

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33 azalarak 37 bin 380 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %32 oldu. İlk el konut satışları ocak-kasımda ise bir önceki yılına göre %1 artışla 382 bin 190 oldu.