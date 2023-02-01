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01 Şubat 2023 Çarşamba 10:25:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 10:25:00

"İlk Evim Arsa" projesinde kura çekimi başladı

Kaynak: TRT Haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "1 milyon altyapısı hazır arsamız için kuralarımızı çekmeye başladık." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1 milyon altyapısı hazır arsamız için kuralarımızı çekmeye başladık. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kura çekim törenleri, TOKİ'nin Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Hak sahipleri için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle:

1 Şubat: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil,

2 Şubat: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil,

3 Şubat: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil,

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

Etiketler : ilk evim arsa kura çekimi murat kurum
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