VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fethi Sekin'in intikamı alındı! Saldırı talimatını veren terörist öldürüldü
Yeni YEKA alanı belirlendi
İstanbul'da TKP/ML operasyonu: 3 gözaltı
İzmir'de deprem
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Gruptaki ilk soru neden kaybettin?
14 Haziran 2023 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 08:30:00

Emlakçılardan 'kira tespit komisyonu' önerisi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası fahiş kira artışlarına çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) fahiş kira artışlarına çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. ATEM Başkanı Hakan Akçam, "Lokasyona göre fiyat tespit komisyonu kurulması veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı değerleme şirketlerinden ya da meslek odalarından alınacak kira değerleme raporlarının, yapılacak kontratların ekinde sunulmasının zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır" çağrısında bulundu.

ATEM Başkanı Akçam'ın diğer çözüm önerileri ise şöyle:

ÜÇÜNCÜ EVE VERGİ

e-Devlet üzerinden yapılan sözleşmeler ile ilgili uygulama, 2024 yılında değil hemen hayata geçirilmeli.

İlan sitelerine verilen ilanların makul bir süre değiştirilmesi yasaklanmalı.

İlan verilen konutların ilan portallarında sahiplik belgesi ve değerleme raporlarının ibraz edilmesi zorunlu kılınmalı.

İkinci el konutlara uygun krediler sağlanmalı.

Sosyal konut yapımı artmalı.

Gayrimenkul yatırım aracı olmaktan çıkarılmasıyla, barınma amaçlı düşünülmesinin önü açılmalı.

Belediyelerin rayiç bedelleri güncellenmeli.

İkinci konutu olmasına rağmen üçüncü konutu almak isteyenler vergi ödemeli.

Etiketler : emlakçı fahiş kira konut
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Final kutlaması

Final kutlaması
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Eşiyle şarkıcı oldu

Eşiyle şarkıcı oldu
Candan performans

Candan performans
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Hacker hikayesine geri sayım

Hacker hikayesine geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX