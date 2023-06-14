Emlakçılardan 'kira tespit komisyonu' önerisi

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) fahiş kira artışlarına çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. ATEM Başkanı Hakan Akçam, "Lokasyona göre fiyat tespit komisyonu kurulması veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı değerleme şirketlerinden ya da meslek odalarından alınacak kira değerleme raporlarının, yapılacak kontratların ekinde sunulmasının zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır" çağrısında bulundu.

ATEM Başkanı Akçam'ın diğer çözüm önerileri ise şöyle:

ÜÇÜNCÜ EVE VERGİ

e-Devlet üzerinden yapılan sözleşmeler ile ilgili uygulama, 2024 yılında değil hemen hayata geçirilmeli.

İlan sitelerine verilen ilanların makul bir süre değiştirilmesi yasaklanmalı.

İlan verilen konutların ilan portallarında sahiplik belgesi ve değerleme raporlarının ibraz edilmesi zorunlu kılınmalı.

İkinci el konutlara uygun krediler sağlanmalı.

Sosyal konut yapımı artmalı.

Gayrimenkul yatırım aracı olmaktan çıkarılmasıyla, barınma amaçlı düşünülmesinin önü açılmalı.

Belediyelerin rayiç bedelleri güncellenmeli.

İkinci konutu olmasına rağmen üçüncü konutu almak isteyenler vergi ödemeli.