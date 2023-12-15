VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
AB ile 13 ülke İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
"İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor"
"Yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz"
Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail provakasyonu
"2025 yılında açmayı hedefliyoruz"
15 Aralık 2023 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 14:30:00

Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme

Kaynak: AA

ABONE OL

2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlenen trafik sigortasındaki yüzde 5'lik prim artışı ocak 2024 için yüzde 10'a çıkarıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yetkisini kullanarak, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlediği trafik sigortasındaki yüzde 5'lik prim artışını ocak ayı için yüzde 10'a çıkardı.

Söz konusu karar ilişkin genelge kurumun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlenen trafik sigortasındaki yüzde 5'lik prim artışı ocak 2024 için yüzde 10'a çıkarıldı.

Karar, 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesi uyarınca alındı.

Etiketler : trafik sigortası prim artışı ocak resmi gazete
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX