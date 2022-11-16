Trafik sigortasında sistem değişti. Fiyat kademelerine iki basamak daha eklendi. 'Çok riskli sürücüler'e yüzde 200 zam yapılacak. 'Çok iyi sürücüler' ise yüzde 50 indirim alacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bugünkü toplantısında trafik sigortasında yeni dönemi duyurdu.

Toplantıda konuşan dernek başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı.

Şu an trafik sigortası indirimleri ya da zamları 7 kategoride belirleniyor.

EN RİSKLİYE YÜZDE 200 ZAM

Buna 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte "çok iyi sürücüler" basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak." diye konuştu.