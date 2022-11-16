VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak
Milley: Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef alması savaş suçudur
UAEA Başkanı: Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli
ABD: Polonya'nın füze olayı ile ilgili açıklamasıyla çelişen bir şey görmedik
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kilit ismi Suriye'de yakalandı
Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
'Türkiye'de bazıları eğitim kendi tekellerinde olsun istiyor'
Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek
Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Bir anda bastırdı! Sarıkamış beyaza büründü
Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı
Rusya: Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
Rusya'dan İrlanda Başbakanı'nın da aralarında bulunduğu 52 kişiye yaptırım
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Alman İçişleri Bakanı Faeser: Nakit ödemelere 10 bin euro limit getirilmeli
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı işbirliğini sürdürecek
Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası
Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri bombalı dronla vuruldu
Teröre karşı birlik yürüyüşü
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa ...
16 Kasım 2022 Çarşamba 12:40:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 12:40:00

Zorunlu trafik sigortalarına düzenleme: Riskliye yüzde 200 zam, iyiye yüzde 50 indirim!

ABONE OL

Trafik sigortasında sistem değişti. Fiyat kademelerine iki basamak daha eklendi. 'Çok riskli sürücüler'e yüzde 200 zam yapılacak. 'Çok iyi sürücüler' ise yüzde 50 indirim alacak.

Trafik sigortasında sistem değişti. Fiyat kademelerine iki basamak daha eklendi. 'Çok riskli sürücüler'e yüzde 200 zam yapılacak. 'Çok iyi sürücüler' ise yüzde 50 indirim alacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bugünkü toplantısında trafik sigortasında yeni dönemi duyurdu.

Toplantıda konuşan dernek başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı.

Şu an trafik sigortası indirimleri ya da zamları 7 kategoride belirleniyor.

EN RİSKLİYE YÜZDE 200 ZAM

Buna 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte "çok iyi sürücüler" basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak." diye konuştu.

Etiketler : Trafik sigortası SEDDK Mehmet Akif Eroğlu
Güzellik algısını kırdım

Güzellik algısını kırdım
Arda'dan hazırım imajı

Arda'dan hazırım imajı
Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!

Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!
Kafalar uyuşmadı ayrıldık

Kafalar uyuşmadı ayrıldık
Alice geri dönüyor

Alice geri dönüyor
Ailecek alışveriş

Ailecek alışveriş
Nasrettin Hoca rolü benim, Cem beklesin

Nasrettin Hoca rolü benim, Cem beklesin
77 yaşında 18'ine indi

77 yaşında 18'ine indi
Burak'ın yeteneği beni delirtiyor

Burak'ın yeteneği beni delirtiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX