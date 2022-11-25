VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan MİLGEM 3. Gemisi Denize İndirme Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
"Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz"
Cuma hutbesinde sokak hayvanlarının "başıboş bırakılmaması" çağrısı yapıldı
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi
Eskiyen ATM'lerin yuttuğu paralar şikayetleri artırdı
Atölye'de çalışıyor
Özlem Gezgin'den roman yazmak isteyenlere ipuçları
"Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız"
"Elektronik kelepçe kapasite sayısı yüzde 50 artırıldı, KADES'i indiren kadın sayısı 4 milyonu aştı"
Mogan'da kaçak balık avı operasyonu
Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başlıyor
Öğretmen Nur, soba yakıyor okulun temizliğini yapıyor
Kuraklık flamingolara mesken değiştirtti
Linkedin paylaşımları için yeni özellik!
Ruslar yıktı, 145 yıl sonra yeniden yapıldı
Ticaret Bakanı Muş: 15 milyar liralık tutar pazartesi gönderilmiş olacak
Aliyev: İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki tüm Azerbaycanlıları korumak için elimizden gelen...
Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor
NATO, İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa tepki verecek
Twitter askıya alınan hesapları gelecek haftadan itibaren açacak
Türkiye'den 132 ülkeye tohum ihracatı
Suudi Arabistan'da şiddetli yağış yolları kapattı, araçlar sele kapılarak sürüklendi
"Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor"
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
25 Kasım 2022 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 13:52:00

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliğe göre, konutlar için verilen teminat tutarları güncellenirken, poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Doğal Afet Sigortaları Kurumunca (DASK) yapılan açıklamaya göre, depreme karşı en güçlü finansal önlemlerden olan Zorunlu Deprem Sigortası'nın tarifesinde yeni dönem başlıyor.

Konutlar için verilen teminat tutarları güncellenirken poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltildi. Bu güncelleme ile Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminat tutarlarının artırılması, poliçe yenilemelerinin desteklenmesi ve sistemdeki vatandaşlar için daha güçlü bir finansal güvence yaratılması hedefleniyor.

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliklere bakıldığında, betonarme yapılar için 1508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3 bin 16 TL'ye, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL'ye, poliçe yenilemelerinde uygulanan yüzde 10 indirim, iki katına çıkarılarak yüzde 20'ye yükseltildi.

DASK'ın yüzde 100 sigortalılık hedefine ulaşmak amacıyla çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinin deprem riski taşıdığını ve Zorunlu Deprem Sigortası'nın depreme karşı alınacak en etkili finansal önlemlerden biri olduğunu hatırlatan DASK, vatandaşları evlerini Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almaya ve süresi dolan poliçelerini yenilemeye davet etti.

Etiketler : zorunlu deprem sigortası dask tarife
Çok mutluyum

Çok mutluyum
Oğlu için dua istedi

Oğlu için dua istedi
Kubilay'a parfümlü gönderme!

Kubilay'a parfümlü gönderme!
Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış

Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış
Kovid engeli

Kovid engeli
İngiltere'den İstanbul'a

İngiltere'den İstanbul'a
Memleketinde yeni klip

Memleketinde yeni klip
Cenazeye alkollü geldi

Cenazeye alkollü geldi
Çiçekli ziyaret

Çiçekli ziyaret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX