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19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:30:00

Zorunlu Afet Sigortası'nın 2024'ün başında uygulamaya girmesi bekleniyor

Kaynak: AA

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Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel, zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilerek adının Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olarak değiştirileceğini, uygulamanın 2024'ün başında devreye alınmasını beklediklerini söyledi.

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yeni düzenleme yapma ihtiyacının hasıl olduğunu, Zorunlu Afet Sigortası düzenlemesine yönelik ilgili kurumların çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yücel, zorunlu deprem sigortasının sadece deprem teminatını kapsadığına işaret ederek, yeni düzenlemeyle sigortanın kapsamının genişletilerek adının Zorunlu Afet Sigortası olarak değiştirileceğini, hem deprem hem de sel gibi diğer afetleri de kapsayacağını dile getirdi.

DASK poliçelerinde eşya teminatının olmadığına, sadece konutun metrekaresine göre fiyat verildiğine dikkati çeken Yücel, kat malikleri ve kiracıların istemeleri halinde eşyalarını da ZAS kapsamında sigortalatabileceğini ifade etti.

ZEYİLNAMEYE GEREK KALMAYACAK

Yücel, en önemli değişikliklerden birinin de deprem sigortalarının enflasyona endekslenmesi olduğunu, yapılacak değişiklikle zeyilnameye de gerek kalmayacağını söyledi.

Yeni düzenlemelerin 2024'ün başında uygulamaya girmesini beklediklerini belirten Yücel, "Vatandaşların doğal afet sigortasını doğru bedellere, teminatlara ve bilgilere göre yaptırılması önem arz ediyor." dedi.

Etiketler : zorunlu afet sigortası dask zorunlu deprem sigortası
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