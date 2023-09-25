VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Nahçıvan'da Askeri Kompleksi'nin açılışına katıldı
Türkiye'nin gönderdiği 3 askeri araç Karadağ'a ulaştı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Yasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde eş zamanlı denetim başlatıldı
İngiliz ekonomisindeki büyüme kaybı, hane halkı yıllık gelirlerinden bin 400 sterlin eksiltti
TCDD'den "Marmaray'da çekilen reklam filmi" hakkında açıklama
25 Eylül 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 12:45:00

Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 2 bin işçi alınmasına ilişkin başvuruların başladığını bildirdi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, gazetecilere, bugün itibarıyla 2 bin işçinin alım başvurularının başladığını belirtti.

Vatandaşların kuruma gelmeden de başvurularını yapabildiğini ifade eden Şentürk, "ALO 170 üzerinden, iletişim hatları ve e-şube üzerinden kurumumuza gelmeye gerek kalmadan başvurular şu anda devam etmektedir. Özellikle 2019'da oluşan kalabalık ortamın bugün oluşturulmamasından dolayı, özellikle ALO 170 iletişim hattına, genel müdürlüğümüze ve tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şentürk, başvuruların 5 gün süreceği bilgisini paylaşarak, "Bu önemli bir konu. 18 yaşını tamamlamış ve 32 yaşından gün almamış vatandaşlarımız 29 Eylül 2023 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerdir. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda hassas davrandıkları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : türkiye taşkömürü kurumu işçi alımı okan şentürk
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Senfonik konser

Senfonik konser
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX