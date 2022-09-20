Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı
Kaynak: AA
Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatı tezgahlarda 20 liraya kadar düştü.
Farklı illerden gelerek Zonguldak'ta denize açılan Karadenizli balıkçılar, Ereğli-Filyos arasında avladıkları tonlarca palamutla Kozlu Limanı'na döndü.
Buradan hal ve işletmelere gönderilen balıkların bir kısmı tırlara yüklenerek çeşitli bölgelere de dağıtıldı.
Palamudun tanesi, kentteki tezgahlarda büyüklüğüne göre 20-50 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.
Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, Ereğli-Filyos arasındaki alanda tonlarca kilo palamut avlandığını söyledi.
Limana yanaşan her teknenin yaklaşık 1000 kasa balık getirdiğini anlatan Kayhan, "Bu durum Zonguldak ekonomisine her yönden yansıyor; gıda, kumanya ve halkımızın balığı ucuza yemesi açısından. Havalar soğursa balık daha da bollaşacak, bunu bekliyoruz." dedi.
- Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı
- Motorine indirim geldi
- Bakan Kirişçi: ESK sözleşmeli besi üretimi faaliyetlerinde bulunacak
- Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu
- New York borsası düşüşle açıldı
- ABD'nin tahvil faizleri Fed toplantısı öncesinde yükselişini sürdürüyor