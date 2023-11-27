VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
“Ziraat Kuleleri, İstanbul Finans Merkezi'nde LEED Platinum Sertifikasını alan ilk proje oldu”
AK Parti MYK toplandı
NATO'dan Gazze'de insani aranın uzatılması çağrısı
Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti
İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor
Batan gemideki kayıp denizci son sefer niyetiyle denize çıkmış
27 Kasım 2023 Pazartesi 14:57:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 14:57:00

“Ziraat Kuleleri, İstanbul Finans Merkezi'nde LEED Platinum Sertifikasını alan ilk proje oldu”

ABONE OL

Ziraat GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Kuleleri Projesi, LEED Platinum sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Ziraat GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Kuleleri Projesi, çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki öncü yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile dünyada sınırlı sayıda binanın alabildiği LEED Platinum sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

İFM Ziraat Kuleleri Projesi'nde, LEED Platinum sertifikası gereklilikleri, tasarım ve inşaat süreci boyunca ön planda tutularak titizlikle uygulanmıştır. Projede kullanılan tüm malzeme, ekipman, makine grupları ve elektro-mekanik sistemler enerji verimliliği ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve uygulamaları yapılmıştır.

Ziraat GYO'nun, tüm projelerinde çevresel sürdürülebilirlik ve kaliteye verdiği önem, liderliği ve vizyoner yaklaşımı Ziraat Kuleleri projesinin global çapta en prestijli sertifika olan LEED Platinum sertifikasına ulaşmasını sağlayan faktörler olmuştur.

İFM Ziraat Kuleleri Projesi, İstanbul Finans Merkezi'nde LEED Platinum sertifikasını almaya hak kazanan ilk ve tek proje olurken, ülkemizde ise sayılı projeler arasındaki yerini almıştır. Bu başarı ile Ziraat GYO`nun sürdürülebilir inşaat uygulamalarına verdiği önem uluslararası ölçekte bir kez daha teyit edilmiştir.

LEED Sertifikası

LEED; binaları canlı, nefes alan organizmalar olarak gören bir felsefeye sahiptir ve yeşil binalarda mükemmelliğin dünya çapında kabul görmüş bir sembolüdür. Yeşil binalar, sağlığımızdan soluduğunuz havaya ve içtiğimiz suya kadar pek çok konuda hayatımızı daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamamıza olanak tanımaktadır. LEED sertifikalı binalar %34 daha düşük CO₂ salınımına, %25 daha az enerji ve %11 daha az su tüketimine sahip olup, 80 milyon ton daha az atık üretilmesini sağlamaktadır.

Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) sertifika programının en üst derecesi sayılan LEED Platinum sertifikası; çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında dünya genelinde tanınmış ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından enerji verimliliği, su tasarrufu, çevresel etki azaltma ve sağlık standartları gibi değerlendirme kriterlerinde en yüksek seviyede başarıyı elde etmiş olan projelere verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü

Etiketler : ziraat gyo istanbul finans merkezi ziraat kuleleri projesi leed platinum sertifikası
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX