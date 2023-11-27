“Ziraat Kuleleri, İstanbul Finans Merkezi'nde LEED Platinum Sertifikasını alan ilk proje oldu”

Ziraat GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Kuleleri Projesi, çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki öncü yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile dünyada sınırlı sayıda binanın alabildiği LEED Platinum sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

İFM Ziraat Kuleleri Projesi'nde, LEED Platinum sertifikası gereklilikleri, tasarım ve inşaat süreci boyunca ön planda tutularak titizlikle uygulanmıştır. Projede kullanılan tüm malzeme, ekipman, makine grupları ve elektro-mekanik sistemler enerji verimliliği ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve uygulamaları yapılmıştır.

Ziraat GYO'nun, tüm projelerinde çevresel sürdürülebilirlik ve kaliteye verdiği önem, liderliği ve vizyoner yaklaşımı Ziraat Kuleleri projesinin global çapta en prestijli sertifika olan LEED Platinum sertifikasına ulaşmasını sağlayan faktörler olmuştur.

İFM Ziraat Kuleleri Projesi, İstanbul Finans Merkezi'nde LEED Platinum sertifikasını almaya hak kazanan ilk ve tek proje olurken, ülkemizde ise sayılı projeler arasındaki yerini almıştır. Bu başarı ile Ziraat GYO`nun sürdürülebilir inşaat uygulamalarına verdiği önem uluslararası ölçekte bir kez daha teyit edilmiştir.

LEED Sertifikası

LEED; binaları canlı, nefes alan organizmalar olarak gören bir felsefeye sahiptir ve yeşil binalarda mükemmelliğin dünya çapında kabul görmüş bir sembolüdür. Yeşil binalar, sağlığımızdan soluduğunuz havaya ve içtiğimiz suya kadar pek çok konuda hayatımızı daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamamıza olanak tanımaktadır. LEED sertifikalı binalar %34 daha düşük CO₂ salınımına, %25 daha az enerji ve %11 daha az su tüketimine sahip olup, 80 milyon ton daha az atık üretilmesini sağlamaktadır.

Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) sertifika programının en üst derecesi sayılan LEED Platinum sertifikası; çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında dünya genelinde tanınmış ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından enerji verimliliği, su tasarrufu, çevresel etki azaltma ve sağlık standartları gibi değerlendirme kriterlerinde en yüksek seviyede başarıyı elde etmiş olan projelere verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü