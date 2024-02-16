Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2023 yılı finansal verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin kamu sermayesi ile kurulan ilk katılım bankası Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek 2023 yılını başarıyla tamamladı.

AKTİFLERİMİZİ %80 ARTIRDIK



2023 yıl sonu verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: "Ziraat Katılım, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini, en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunarak karşılamakta; bölgesinde olduğu kadar uluslararası piyasalarda da etkin bir katılım finans kurumu olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Ziraat Katılım, 2023 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıla göre %80 oranında artarak 384.2 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır.

2023 yıl sonu itibarıyla bankamızın kullandırdığı nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre %80 artarak 261.7 milyar TL'ye, gayri nakdi fonlar ise %73 büyüme ile 78.3 milyar TL'ye ulaşmış olup ülkemiz ekonomisine sağlanan destek 340 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir. 2023 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar ise önceki yıla göre %76 oranında artarak 304.3 milyar TL büyüklüğe ulaştı" ifadelerini kullandı.

AKTİF KALİTEMİZİ KORUMAYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ



Ziraat Katılım olarak, aktif kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören bir büyüme stratejisini benimsediklerini belirten Özdemir "Bankanın tahsis ve fon kullandırım süreçleri ile erken uyarı ve risk izleme alt yapısı bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklı stratejilerimiz doğrultusunda, 2023 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür. Risk yönetimi politikalarının ödünsüz icra edildiği bu dönemde, takipteki alacaklar rasyosu sektör ortalamasının oldukça altında kalarak % 0,8 seviyesinde, sermaye yeterlilik rasyosu ise %15,10 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

KİRA SERTİFİKASI İHRACIMIZ 70,3 MİLYAR TL'YE ULAŞTI



Ziraat Katılım'ın 2023 yılında toplamda 17,1 milyar TL'ye ulaşan 33 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını açıklayan Özdemir: "Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK'dan 30 milyar TL, 15 milyar TL, 400 milyon, 250 milyon ve 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç tavanları onayı almıştır. Bu çerçevede, Bankamız kurulduğu tarihten 2023 yıl sonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 70,3 milyar TL'lik ihraç gerçekleştirmiştir" dedi.

FİNANSAL KİRALAMADA SEKTÖR LİDERİYİZ



Özdemir: "Vade, teminat yapısı, KDV avantajı ve nakit akışına uygun ödeme imkanları gibi bir çok kolaylığı da beraberinde getiren finansal kiralama işlemlerinde, Ziraat Katılım olarak katılım finans sektörü liderliğimizi sürdürüyoruz. Finansman kaleminde reel sektörümüzü desteklemeye devam ederken finansal kiralama ürünümüzde de sektör liderliğimizi korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AFRİKA'DAKİ TEK TÜRK BANKASI OLARAK SOMALİ'DEKİ ŞUBEMİZİ AÇTIK



Afrika kıtasında 2020 yılında faaliyete başlayan Sudan Şubesi ile Türk bankacılık tarihinde bir ilke imza atan Ziraat Katılım, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yurt dışındaki ikinci şubesini açtı. Özdemir: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılışımızı yaptık. Somali Şubemiz, Türkiye ve Somali arasındaki dış ticaretin gelişimi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde köprü görevi üstlenecektir" dedi.