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30 Kasım 2022 Çarşamba 13:45:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 13:45:00

Ziraat Bankası'nın Türkiye'nin En Büyük Sürdürülebilirlik Temalı Sendikasyon Kredisi'ne iki prestijli ödül

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Uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından Global Financial Conferences (GFC) Group tarafından düzenlenen, sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın ödüllerinden biri olan ve Türkiye'nin kredi ve uluslararası tahvil piyasalarında en yenilikçi ve çığır açan anlaşmalarının takdir edildiği; “Bonds, Loans&Sukuk Turkey Awards”ta Ziraat Bankası, “Financial Institutions Deal of the Year (Yılın Finansal Kurumlar İşlemi)” kategorisinde birincilik, “FI Funding Team of the Year (Yılın Finansal Kurumlar Ekibi)” kategorisinde ise ikincilik olmak üzere iki önemli ödüle layık görüldü.

Ziraat Bankası, Nisan 2022 tarihinde 352,5 milyon ABD Doları ve 814 milyon Euro olmak üzere toplamda 1,24 milyar ABD Doları büyüklüğünde (parite etkisinden arındırılmış olarak %100 çevirme oranı ile) sendikasyon kredisi temin ederek ülkemizde bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini sağlama başarısını göstermişti.

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) koordinatörlüğünde, 21 ülkeden 45 bankanın yüksek ilgisi ile yenilenen kredide Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev almıştı.

Uluslararası finans alanında alınan söz konusu prestijli ödüllere dair açıklamalarda bulunan Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Yasin Öztürk, "Global olarak finansal piyasaların sıkılaştığı bir dönemde Sendikasyon kredisini sürdürülebilir temalı olarak ve dev bir tutarla yenileme başarısı gösteren Bankamızın, uluslararası platformda iki prestijli ödülle takdir görmesi uluslararası itibarının teyidi olup, özellikle sürdürülebilir dış finansman alanındaki başarılarının bir göstergesidir. Söz konusu ödüllerin, ilk sürdürülebilirlik temalı Sendikasyon kredimize verilmesi, sorumlu bankacılık yapmayı ilk günden itibaren prensip edinmiş, sürdürülebilir iş modelini benimseyen Bankamızın doğru yolda olduğunu göstermesi açısından ayrıca anlamlıdır.

Bankamız, güçlü mali yapısı, finansmana erişim gücü ve yüksek kalitede hizmet verme başarısı ile ülkemiz ekonomisine çeşitlendirilmiş kaynak sağlamaya devam edecektir. Bankamızın bu büyük başarısıyla gurur duyuyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Etiketler : ziraat bankası global financial conferences group finans ödül
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