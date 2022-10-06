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06 Ekim 2022 Perşembe 11:59:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 11:59:00

Ziraat Bankası'nın Tarıma Desteği Katlanarak Büyüyor

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Ziraat Bankası'nın tarım kredileri 2022 yılının ilk dokuz ayında %61 artarken, takipteki tarım kredisi alacakları %18 azaldı.

Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, 2022 yılında Bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası'nın "tarım ekosisteminin finansmanı" adıyla duyurduğu yeni tarım bankacılığı stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi hacminin hem de kredi kullanan üretici sayısının önemli miktarda arttığını belirten Ferhat Pişmaf, "yılın ilk dokuz aylık döneminde sayıları 756 bine ulaşan üreticimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 175 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık %87'si faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor." dedi.

TARIM KREDİLERİ YILSONUNDA 200 MİLYAR TL'YE ULAŞACAK

Tarım sektörünün kendileri için her zaman öncelikli sektör olduğunu belirten Pişmaf, "Toplam tarım kredilerimiz %61 artışla 175 milyar TL'yi aştı. Bugüne kadarki trendin devam etmesi halinde 2022 yılsonunda kredi rakamının 200 milyar TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gereken kaynağı sağlamaya hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her türlü tarımsal girdinin finansmanı için ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası'ndan temin edebilirler." dedi.

TAKİPTEKİ KREDİ RAKAMI DA ÜRETİCİ SAYISI DA AZALDI

Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve üretici sayısının sürekli olarak azaldığını ifade eden Ferhat Pişmaf, "2022 yılında takipteki tarım kredilerimiz %18; takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise %11 düştü. Son iki yılda tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA ya da NPL) oranımız %1,57'den %0,50'ye kadar geriledi. Bu yönüyle Bankamızın tarım kredileri sektördeki kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır." dedi

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÇOK GÜÇLÜ FAİZ DESTEĞİ SAĞLIYOR

Piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da güncellendiğini belirten Ferhat Pişmaf, "Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin %87'si, diğer bir deyişle yaklaşık 152 milyar TL kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilere uygulanan faizin ortalama %70'i Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı Adres :Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 8 06107 Ulus - Ankara Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 41/1 34398 Sarıyer - İstanbul Telefon : 0(312) 584 40 57 – 0(212) 304 35 14 Faks : 0(312) 584 25 51 E–posta : [email protected] Web : www.ziraatbank.com.tr geleneksel bitkisel üretim konusunda 100 bin TL'ye kadar; geleneksel hayvansal üretimde 200 bin TL'ye kadar olan kredilerde ise faizin tamamı Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bugün itibariyle faizi tamamen Devlet tarafından karşılanan tarım kredisi tutarı 43 milyar TL düzeyindedir." dedi.

YENİ SEZONDA DA ZİRAAT BANKASI ÇİFTÇİLERİN YANINDA

Gerek pandeminin en ağır yaşandığı dönemde gerekse pandemiyi takip eden süreçte üretime ara vermeyerek ülkemizin gıda güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadan bu dönemi yönetmesine önemli katkı sunan Anadolu'nun dört bir yanındaki çiftçilerimize hepimizin teşekkür borçlu olduğunu belirten Ferhat Pişmaf, "Kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı olan Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de uygun koşullarla sağladığı kredilerle ve hayata geçireceği yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tüm tarım ekosistemini daha güçlü şekilde, "bir bankadan daha fazlası" olarak desteklemeye ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler : Ziraat Bankası Ferhat Pişmaf tarım ekosisteminin finansmanı
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