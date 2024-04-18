“Ziraat Bankası'ndan rekor sendikasyon kredisi ile dış ticarete ve tarımın finansmanına kesintisiz destek”

Ziraat Bankası 742 milyon USD ve 884 milyon Euro olmak üzere toplamda 1,7 milyar USD'lik sendikasyon kredisi temin ederek geçen yıl sağladığı krediyi %132 oranında başarılı bir şekilde yeniledi.

32 ülkeden 70 bankanın yüksek ilgisi ile yenilenen kredi, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde ve toplamda sağlanan en büyük ve en geniş katılımlı, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi oldu.

Sendikasyon kredisine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak uygulanmakta olan disiplinli para ve maliye politikaları, ekonomimizde atılan kararlı adımlar ile kredibilite artışında yaşanan gelişmeler, ülkemize fon akışını hızlandırmış ve yatırımcı algısını olumlu etkileyerek, dış finansman olanaklarını da artırmıştır. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisi, ilave coğrafi çeşitlilik ve maliyet avantajı sunmaktadır. Sendikasyon kredimize 7 yeni ülkeden 21 yeni bankanın katılım sağladığını görüyoruz. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 175 baz puanlık bir gerileme yaşandı. Artan ilgiyi, güçlü finansal yapımıza, kaliteli insan kaynağımıza, uluslararası alanda artan iş hacmimize, dış ticaretteki etkinliğimize ve her şeyden önemlisi Türkiye ekonomisi ve Bankamıza olan güvene bağlıyoruz.

Bu yıl sendikasyon kredimizin performans kriteri sürdürülebilir tarım finansmanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda sendikasyondan elde edeceğimiz kaynaklar ile dış ticaretin finansmanının yanı sıra Bankamızın ana misyonu ile uyumlu olarak sürdürülebilir tarımın finansmanını da amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık yaklaşımımızı koruyacak ve dış ticarette payımızı artırma ve dış finansmanda derinleşmeyi ve çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz. Başta koordinatör bankalarımız olmak üzere bu büyük finansmana destek veren tüm muhabir bankalarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.'' Dedi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü