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03 Ekim 2023 Salı 12:16:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 12:16:00

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu 2023 yılı eğitim dönemine başladı

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Türkiye'nin ilk bankacılık okulu olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun yeni eğitim dönemi açılışı Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun Yeni Eğitim Dönemi'nin Açılış Töreni, Ziraat Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan Tarihi Genel Müdürlük Binası'nda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve diğer davetlilerin katılımlarıyla yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada;

"Teknolojinin gelişmesi ve finansal küreselleşmeyle birlikte dünyanın her yerine ulaşılabilirlik ve iletişimin öneminin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar nüfus, 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 8 trilyon dolarlık ticaret hacmine erişim imkânıyla İstanbul Finans Merkezi, küresel finans açısından önemli bir cazibe merkezi potansiyeline sahiptir. Söz konusu potansiyeli gerçeğe dönüştürecek en önemli unsurlardan bir tanesi de dünya ile rekabet ederek, geleceği yönlendiren nesillerin bankacılık sektörümüzde çalışmasıdır. Ziraat Bankası'nın girişimi ile Ziraat, Finans ve Teknoloji unsurlarını bir araya getirecek şekilde kuracağımız üniversite ile bu konuda çok önemli bir adımı daha atıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar açılış konuşmasında;

"Yeni dönemde 157 bankacı adayının eğitim alacağı Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun kökleri 1926 yılında kurulan "Ameli Bankacılık Mektebi"ne dayanıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılını, Bankamızın da 160. Yaşını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz Ziraat Finans Grubu olarak, sadece karlılığı esas alan bir işletme mantığıyla asla çalışmadık ve çalışmayacağız. Kamusal vakarla hareket eden, ülkemizin bilançosunu ve kamu yararını önceleyen bir strateji ile faaliyetimizi sürdürürken, özel sektör esnekliği, profesyonelliği ve dinamikliği ile yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda Bankamız 160 yıldır ekonomi ve finans sektörünün yanı sıra kültürsanat, spor, eğitim vb. alanlarda verdiği desteği bir adım daha öteye taşıyacak olan Üniversite'nin temellerini atıyoruz.

Bu amaçla kurduğumuz Ziraat Bankası Eğitim Vakfı, Aralık ayı başında düzenlenecek "Bankacılığın Geleceği" konulu uluslararası sempozyum ile de akademik alanda katkı sunmaya başladı." dedi ve yeni başlayan meslektaşlarına başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler : ziraat bankası bankacılık okulu bankacılık okulu mehmet şimşek alpaslan çakar
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