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29 Haziran 2023 Perşembe 11:44:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 11:44:00

Zigana Tüneli 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Zigana Tüneli'ni, 1,5 ayda 251 bin 100 aracın kullandığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete açılan Zigana Tüneli'nin Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olduğunu belirtti.

Tünel ile limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz trafik akışının sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "Tünel, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuyor. Tünelimiz 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

Zigana Tüneli'nin, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağladığını ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta inşa edildiğini belirten Uraloğlu, tünelle ilgili şu bilgileri verdi:

"Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir. Tünelin hizmete açılmasıyla birlikte kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edildi. Böylece zamandan 57 milyon lira, akaryakıttan 133 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 190 milyon lira tasarruf sağlamış oluyoruz."

Mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi

Tünel ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Proje ile mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi.

Güzergah 8 kilometre kısaltılırken, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salımı ise 16 bin 598 ton azaltıldı.

Sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan projeyle mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj, rampa, dik yamaçlardan taş düşmesi gibi riskler ortadan kaldırıldı.

Etiketler : 3 Mayıs 2023 8 kilometre Zigana Tüneli
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