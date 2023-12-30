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30 Aralık 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 13:30:00

Zeytinyağında sahtecilik uyarısı

Kaynak: AA

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Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, piyasada çeşitli yağlarla karıştırılarak renklendirici ve aromalarla üretilen sahte zeytinyağlarının bulunduğunu belirterek tüketicileri uyardı.

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, zeytin üreticisi ülkelerden İspanya, Portekiz, İtalya ile Türkiye'nin Ege ve Trakya bölgelerinde rekoltelerde önceki yıllara göre düşüklük yaşandığını belirtti.

Son iki yıldır özellikle dünya zeytin plantasyonlarında iklimsel kaynaklı verim düşüklüğü görüldüğünü anlatan Şekeroğlu, bu sıkıntının Kilis'te de yaşandığını anlattı.

Dünya piyasalarında zeytinyağının bulunmamasının fiyatları ciddi şekilde artırdığını aktaran Şekeroğlu, "Avrupa'da geçtiğimiz yıllarda kilogramı 3 avrodan satılan zeytinyağı bugünlerde 10 avroyu zorluyor. Bu da şu demek; geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de 50 liradan satılan zeytinyağı bugün 300 lira sınırına dayanmış durumda." diye konuştu.

Zeytinyağıyla ilgili çalışmaların zeytinyağı tüketimini dünyada artırdığını vurgulayan Şekeroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık açısından en faydalı yağlardan bir tanesi zeytinyağı. Piyasada gerçek zeytinyağını ne kadar bulabiliyoruz? Maalesef son iki yıldır fiyatlardaki hareketlilik tüketicinin gerçek yağa ulaşmasını biraz zorlaştırmaya başladı. Piyasada zeytinyağı adıyla satılan yağların neredeyse yarıya yakını sahte yağlardan oluşuyor. Çünkü özellikle zeytinyağı kıvamlı bir yağ olduğundan pamuk yağı ve diğer yağlarla karıştırılıp bir de renklendirici ve aromalarla maalesef yapma zeytinyağları oluşturuluyor."

GERÇEK ZEYTİNYAĞI KOKU VE AROMASINDAN ANLAŞILIYOR

Piyasa fiyatlarından daha düşük rakamlara satılan zeytinyağlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Şekeroğlu, şu bilgileri verdi:

"Gerçek bir zeytinyağı yeni biçilmiş çim kokusunu veya bir elma kokusunu ya da bir çilek kokusunu andırır. Meyvemsi bir aroma vardır. Yani bunu belirlemenin yolu da zeytinyağını bardakta sallayarak ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra aldığımız koku yeni biçilmiş çim, elma, çilek veya meyvemsi bir aromaysa bu gerçekten zeytinyağıdır. Gerçek zeytinyağı hem fiyatından hem renginden hem ağızda oluşturduğu bu kıvamlı lezzetinden ve hafif yakıcılığından anlaşılır ve o yakıcılık gelir ve geçer. Dolayısıyla doğal ve gerçek zeytinyağı bu şekilde anlaşılır."

Etiketler : zeytinyağı sahtecilik uyarı
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