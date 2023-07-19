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19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:06:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:06:00

Zeytinyağı ihracatında yeni karar: Prim kesintisi geliyor

Kaynak: AA

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Dış talep sebebiyle zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlaması amacıyla her türlü zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent karşılığı Türk lirası kesinti uygulanacak.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent karşılığı Türk lirası kesinti yapılacak.

Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz imzasıyla yayımlanan kararla, dış talepten dolayı yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Etiketler : CUMHARBAŞKANI KARARI FİYAT İSTİKRAR FONU ZEYTİNYAĞI
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