Başına talih kuşu kondu.... Tarlasında petrol çıktı!

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02 Ekim 2022 Pazar 09:44:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 09:44:00

Zeytin tarlasında petrol çıktı! Hükümet 50 milyon dolarlık teklif yaptı...

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Zeytin tarlasında petrol çıkan çiftçiye rekor düzeyde bir para teklif edildi. Çiftçi ise tarlasını satabileceğini belirtti. Manisa'da zeytin tarlasından petrol çıkan çiftçiye 50 milyon dolar teklif edildi. Sondaj kuyusu için ilk kazma yılbaşında vurulacak.

Petrol çıkan zeytin tarlası için 50 milyon dolar teklif geldiğini söyleyen tarla sahibi, TPAO tarafından yılbaşında sondaj kuyusunun açıp çalışmalara başlanacağını belirtti. 50 milyon dolar teklif için iş adamıyla konuşacaklarını söyledi.

Manisa Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytin tarlasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına suyla müdahale etti.

Ancak ham petrolün yandığı alana su sıkılınca yangın daha da alevlendi. İtfaiye ekipleri otların tutuştuğu alanı söndürdü ancak ham petrol ile dolu olan çukurlar 1.5 saat boyunca yandıktan sonra kendi kendine söndü. Türkiye Petrolleri ekibi inceleme yapmak üzere olay yerinden bir numune aldı.

Sabah'ın haberine göre; TPAO tarafından alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Manisa'daki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

50 MİLYON DOLARLIK TEKLİF GELDİ

TPAO yetkilileri siyah sıvının çok kaliteli petrol çıkmasının ardından harekete geçti. Birkaç gün önce araziye gelen TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü ekipleri rezerv çalışması için sondaj kuyusu açılacak yeri tespit etti. Tarlanın ortasında belirlenen yeni yere sondaj kuyusu açmak için ilk kazma yılbaşında vurulacak. Rezerv tespitinin ardından 2023'te petrol çıkarmaya başlanabileceği belirtildi. Tarlasında petrol bulunan Mustafa Yüksel'in de başına talih kuşu konmuş oldu.

Son gelişmelerle ilgili konuşan tarla sahibi Mustafa Yüksel, "Birkaç gün önce TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler. Rezerv tespiti için sondaj kuyusu açılacak noktayı belirlediler. Yılbaşına sondaj kuyusunu açıp çalışmalara başlayacaklar. Sondaj sırasında petrol oranına bakacaklar. Tarlamdaki petrol rezervinden ümitli olduklarını söylediler. Onlar için tekrar bir numune çıkardım. O numuneyi de inceleyecekler" diye konuştu.

TPAO yetkililerinin Manisa'daki petrolün Adana'daki petrolden daha kaliteli olduğunu söylediğini belirten Yüksel, "Adana'daki biraz daha suluymuş. Buradaki petrol tam anlamıyla oluşmuş. Arazimin neresini kazarsanız kazın 200 metre derinlikten petrol çıkıyor. O yüzden orta kesimden çalışma yapacaklar" dedi.

Haberlerden sonra Yağbasan Mahallesi'ne gelip gidenlerin arttığına dikkat çeken Yüksel, "Mahallemizden arazi satın almak isteyenler arttı. Benim tarlamı da almak isteyenler oldu. Tarlama bir işadamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu. Petrol garantisi vermemi istedi. TPAO yetkililerinin rezerv tespit çalışması tamamlandıktan sonra işadamı ile anlaşmak için yeniden oturup konuşacağız" dedi.

Etiketler : Manisa zeytin tarlası petrol Mustafa Yüksel
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