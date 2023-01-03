Zamlı memur maaşları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.

Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.

2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.