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15 Ocak 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 10:00:00

Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Kaynak: AA

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Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Zamlı maaşlar hesaplara yatırılıyor. Peki maaş farkları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde..

15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşını zamlı alacak. Memurlara yüzde 49,25 zam yapılacak.

Zamlı maaşlar hesaplara yatırılıyor. Maaş farkları da kısa sürede ödenecek.

Bugün zamlı maaşların hesaplara yatacağını belirten AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, "1 ila 14'ü arasında maaş farkı alacaklar. Bu maaş farkları da muhtemeldir ki ay sonuna kadar kamu görevlilerinin hesaplarına yatırılacak" bilgisini verdi.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ZAMMI

Kamu görevlileri ocak ayı bordrolarında ek bir kalem de görecek.

Zengin: Bu kapsamda daha önce 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi yeni dönemde 7. dönem toplu sözleşmesine göre her ay ödenecek. Geçen dönem 3 ayda bir 1080 lira ödeniyordu, aylık olarak 360 liraydı. Yeni dönemde ocak ayı itibariyle bordrolarda toplu sözleşme ikramiyesi de 360 liradan 530 liraya yükseldi.

SSK emeklikleri 17 Ocak Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

Etiketler : memur zam maaş tarkan zengin
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