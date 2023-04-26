Zam oranlarında beklenti değişti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl yeniden ücret belirlenebileceği yönündeki açıklamaları sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Ücretin 10 bin ila 11 bin 500 lira olması bekleniyor. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette ara zammın seçim öncesi değil, temmuz ayında geleceğini açıklamıştı.

Asgari ücret için haziran ayında yeniden komisyonun toplanması bekleniyor.

Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamları olacak.

Üç aylık enflasyon yüzde 12'yi geçmişti. 3 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyonuyla 4 aylık rakam da netleşecek.

11 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Yüzde 20'nin üzerinde gelebilecek 6 aylık enflasyona göre artışın da yüzde 20 - 30 arasında olması bekleniyor.

Bu orandaki artışla net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak.

Rakamın 10 bin lira ile 11.500 TL arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor.