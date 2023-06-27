Zalando, yeni içerik kuralları nedeniyle AB Komisyonu'nu dava etti

Almanya merkezli Zalando firması, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak tanımlanması nedeniyle AB'nin en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanı'nda AB Komisyonu'na karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Açıklamada, Zalando'nun yeni yasa kapsamında sistemik riskleri yönetmekle yükümlü çok büyük dijital platform olarak tanımlanmasına itiraz ettiğine dikkat çekildi.

AB Komisyonu'nun Zalando iş modelinin büyük kısmının perakende niteliği taşıdığını dikkate almadığı belirtilen açıklamada, şirketin 3'üncü taraflardan gelen zararlı veya yasa dışı içeriği yayma konusunda sistemik bir risk oluşturmadığına işaret edildi.

Açıklamada, Zalando'nun müşterilerine çeşitli markaların ve yerleşik ortakların titizlikle incelenmiş ürünlerini almaları için güvenli bir çevrim içi ortam sunduğuna vurgu yapıldı.

AB'nin "Çok Büyük Çevrimiçi Platformları" değerlendirmek için açık ve tutarlı bir metodolojisi olmadığı ifade edilen açıklamada, firmanın bu durumdan kaynaklanan eşit olmayan muameleye itiraz ettiği kaydedildi.

AB Komisyonu, nisan ayında, yeni yasa kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sert kurallar uygulanacak büyük dijital platform ve arama motorları listesini belirlemişti.

Burada, Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun çok büyük çevrim içi platform, Bing ve Google da çok büyük arama motoru olarak sınıflandırılmıştı.

Belirlenen 19 platform yasa kapsamında yeni ve katı yükümlülüklere uymak zorunda kalacak.

Bu platformların dezenformasyonu sınırlamaları, yasa dışı içeriği hızla kaldırmaları, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi korumaları, risk değerlendirmesi yapmaları, riskleri azaltmaya yönelik adım atmaları ve dış denetime tabi tutulmaları gibi kurallara uymaları gerekecek.

Bu dijital platformlar AB tarafından daha sıkı biçimde denetlenecek.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.