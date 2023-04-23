Yüzde 25 kira artış sınırı uzatılacak

Geçen yıl kiralarda aşırı artışın yaşanması üzerine devlet kira artış oranına tavan uygulaması başlatmıştı. Buna göre Meclis Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme, 2022 Haziran ayında kabul edilmişti ve uygulama için de 1 yıl süre tanınmıştı. Ev sahiplerinin çeşitli yöntemleri deneyerek kira artışlarını sürdürmeleri üzerine, binlerce vatandaşı ilgilendiren 'tavan' uygulama ile ilgili yeni bir karar açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT'de önceki gün katıldığı programda konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını söyledi. Kurum, kira artış oranlarında piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa 7'nci aydan itibaren kira artış düzenlemesinin süresini uzatarak vatandaşları koruyacaklarını söyledi.



TOKİ PİYASAYI DENGELİYOR

Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini belirten Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) buradaki rolüne dikkat çekti. Kurum, "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar" dedi.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI

Yüzde 70'i deprem etkisinde olan Türkiye'de 'yüzyılın kentsel dönüşümünü' başlattıklarını da belirten Bakan Kurum, evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere yönelik inşa edilecek yeni konutların maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını ve kalan tutara da yüzde 10 peşinatla uygun tasit sağlanacağını söyledi. Yani 100 metrekare 2+1 dairenin 1.5 milyon lira olan maliyetinin yarısı olan 750 bin lirasını devletin ödeyeceğini ve 5 bin 625 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade sağlanacağını belirten Kurum, 120 metrekare 3+1 dairenin ise 1 milyon 800 bin liralık maliyetinin yarısı olan 900 bin lirasını devletin karşılayacağını ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitle yine 10 yıl vade tanınacağını söyledi. Kurum, ayrıca isteyene yüzde 0.79 uygun faiz oranıyla, 10 yıl vadeli kredi de sağlanacağını belirtti.

ADIM ADIM BAŞVURU REHBERİ

'Yarısı bizden' kampanyasına başvuru için izlenecek aşamalar şöyle:

Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları, keşif raporu hazırlayacak.

Anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat alma süreci başlayacak.

Binanın boşaltımasıyla inşa süreci TOKİ eliyle başlatılacak.

Yeni ev en geç 2 yıl içinde tamamlanacak.

Bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

REZERV ALANINA YENİ NÜFUS GİREMEYECEK

'Yarısı bizden' kampanyasının 200 bin konutluk yerinde dönüşüm projesi olduğunu belirten Bakan Kurum, "200 binden fazla başvuru olursa, kura çekeceğiz. "Diyeceğiz ki vatandaşımıza, 'evet sizin binanızın tespitini yaptık. Binanın 3'te 2 çoğunluğu dönüşüme girmek istiyor, rezerv alandan veya yerinden hangisini istiyorsanız bize başvuru yapacaksınız. Öncelikle yerindekine odaklanacağız, ön görüşme, ön protokoller yapacağız" dedi. Ayrılan rezerv alanlarına da dönüşümden faydalanacak olan vatandaşın dışında bir nüfusun alınmayacağını belirten Kurum, projenin önce İstanbul'dan başlayacağını daha sonra ise 81 iline yaygınlaştıracaklarını söyledi.