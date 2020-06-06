Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

Yusufeli Barajı, Başkan Erdoğan'nın da video konferans yoluyla katıldığı programla 3 milyonuncu metreküp beton dökümü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yusufeli Barajı) Tamamen mühendislerimizin ürünü olan eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak." dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı; Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan; "18 yılda 585 yeni baraj yaptık, sulama, taşkın koruma tesisleri sayısını 2 kat artırdık " ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, ekonominin çarklarının yeniden tam tur dönmeye başladığını belirttiği açıklamalarında 7 yılda kendini finanse edecek olan projenin yılda 1,5 milyon lira katkı sağlayacağını dile getirdi.



"2,5 MİLYON KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK"



Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolayacağını ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini belirten Pakdemirli, "Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak." bilgisini verdi.

Bakan Pakdemirli, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajlardan Deriner'de 100, Borkça'da 43 ve Muratlı'da 17 olmak üzere toplamda 160 megavat ilave kapasite artışı sağlayacak olan Yusufeli Barajı'nın, Çoruh Nehri'nden kaynaklanan taşkın riskini azaltacağını ve buradaki barajların işletme ömrünü uzatacağını bildirdi.



11 BİN 260 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK



Öte yandan inşaatı tamamlanan ve 239 milyon liraya mal olan Bayburt Demirözü sulama tesisini de hizmete açacaklarını kaydeden Pakdemirli, "Projeyle 18 yerleşim yerinde 112 bin 600 dekar arazinin modern sulamaya kavuşacak." dedi.

Pakdemirli, bu sayede 11 bin 260 kişiye doğrudan istihdam ve çiftçilere de 85 milyon liralık ilave tarımsal gelir sağlanacağına işaret etti.