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28 Mayıs 2023 Pazar 07:15:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 07:15:00

Yusufeli Barajı'nda ilk elektrik testi ağustosta

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 148 metreyi buldu. Su seviyesi ağustos ayında 167 metreye çıktığında elektrik test üretimi yapılacak. Baraj, 207 metredeyken kalıcı elektrik üretimine geçecek.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in 22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 650.380 kotuna, su yüksekliği ise 148 metreye bulurken, depolanan su miktarı 626.07 milyon metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 167 metreye yükseldiğinde ilk olarak düzensiz elektrik üretimi olarak da adlandırılan test amaçlı elektrik üretimine geçilecek. Planlamaya göre en erken Ağustos ayında gerçekleşecek. 207 metre yükseldiğinde ise bu da yıl sonu itibariyle kalıcı elektrik üretimi olacak.

SON 19 METRE

Konuyla ilgili bilgi veren Yusufeli Barajı Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, 22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla derivasyon kapaklarının kapatılmasıyla su tutma sürecine başladığını hatırlattı. Yıldız "Şuana kadar geçen zamanda 600 milyon metreküp su depolandı. Toplamda 148 metre su yüksekliğine ulaşmış durumdayız. Su seviyesi 167 metreye ulaştığında bu da Ağustos ayına denk geliyor. Deneme üretimleriyle birlikte testlere başlamış olacağız. Su yüksekliği 207 metreye ulaştığında bu da yıl sonuna gibi planlanmakta tamamen elektrik üretimine hazır hale gelmiş olacak. Su yüksekliği 210 metreyi bulduğu zaman su tutma süreci tamamen tamamlanmış olacak. Yıl sonu itibariyle de Yusufeli Barajı tamamen elektrik üretmeye hazır hele gelmiş olacak" dedi.

HER ŞEY SORUNSUZ İLERLİYOR

"Yusufeli Barajı'nın inşaatı yüzde 100, noktasında fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda" diyen Yıldız "Santral içerisindeki elektronik mekanın teçhizat montajında ise yüzde 99 mertebesindeyiz. Geri kalan yüzde 1'lik kısım test süreçleri anlamına geliyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin bir çok devlet barajında çalışmış olan teknik ekibin görev yaptığı Yusufeli Barajı'nda test çalışmaları hatasız devam ediyor. Yusufeli Barajı Montoj Süpervizör sorumlusu Ali Atalay, testlerin dört dörtlük devam ettiğin ifade etti.

2.5 MİLYON KONUTUN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Ekonomiye büyük katkı sağlayacak ve enerji alanında 2.5 milyon vatandaşın elektrik tüketimi ihtiyacını karşılayacak olan Yusufeli Barajı Türkiye'nin en büyük, dünyanın da kendi klasmanında en büyük 5'inci barajı. Gövde yüksekliği 275 metre olan Yusufeli Barajı'nın gövdesinde 4 milyon metreküp beton kullanıldı. 2.1 milyar metreküp su depolayacak olan Yusufeli Barajı yıllık ortalama olarak 1 milyon 888 milyon Kwh üretim yapacak. 34 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilen Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 5 milyar liralık katkı sağlayacak. Su depolama kapasitesi 2.3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2.5 milyon konutun ya da 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeyde.

Etiketler : artvin yusufeli barajı hes elektrik
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