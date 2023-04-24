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Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu
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24 Nisan 2023 Pazartesi 21:35:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 21:35:00

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu

Kaynak: AA

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Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde su tutmaya devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretimiyle yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı'ndaki su tutma işleminin kontrollü devam ettiği belirtildi.

Barajda, 24 Nisan itibarıyla su seviyesinin 622,56 kotunda, su yüksekliğinin 119,06 metre, depolanan su miktarının ise 328,03 milyon metreküpe ulaştığı aktarılan açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı konumundaki Yusufeli Barajı ve HES'in yıllık enerji üretim kapasitesinin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olduğu kaydedildi.

2,5 MİLYON KİŞİNİN YILLIK ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Bu dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, hidroelektrik santral vasıtasıyla yıllık ortalama, 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Bu üretim miktarı ile Antalya büyüklüğündeki bir ilin nüfusuna denk gelen 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak mümkün. Tesis, üreteceği elektrik enerjisi ile milli ekonomiye yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak.

Etiketler : DSİ baraj Hidroelektrik
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