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05 Haziran 2020 Cuma 12:36:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 12:36:00

Yumurta üreticileri İran üzerinden ihracata başlamaya hazır

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Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Afyon, Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinin başlaması ve gümrük kapılarının tekrar açılmasıyla İran üzerinden yumurta ihracatına hemen başlayacaklarını bildirdi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığınca Kovid-19 sürecinde kapatılan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a yönelik gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmasını değerlendirdi.

Kapıların açılmasının çok isabetli olduğunu ve sektörü rahatlatacağını belirten Afyon, Irak'ın siyasi nedenlerle Türkiye'den yumurta almamasına ilişkin sorunun halen devam ettiğini, bu nedenle Habur kapısından zaten ihracat gerçekleştiremediklerini söyledi. Habur'dan Irak'a sadece damızlık yumurta gönderebildiklerine dikkati çeken Afyon, kapılarda Kovid-19 nedeniyle başlatılan temassız ticaret uygulamasına son verilmesiyle, bu ürünlerin geçişinin de daha seri yapılacağını ifade etti.

Afyon, İran'daki kapıların kapanmasıyla bu ülke üzerinden gerçekleştirilen yumurta ihracatında sorun yaşadıklarını anımsatarak, gemi ya da daha uzun güzergahlardan ürün yollanmasının maliyetleri artırdığını, bu nedenle ihracatın kesintiye uğradığını anlattı.

İran sınırındaki Gürbulak kapısının açılmasıyla sektör olarak müşterilerin talebini beklediklerini bildiren Afyon, "İran üzerinden Kuveyt, Türkmenistan ve diğer doğu ülkelerine satış yapıyoruz. Şimdi İran üzerinden yol kısalacak ve maliyetler de ucuzlamış olacak. Alıcılara artık bu güzergahdan mal vereceğiz. Kapıların açılmasıyla üyelerimiz sipariş almaya başladı. Hazırlanan siparişleri hemen İran üzerinden Kuveyt ve Türkmenistan gibi ülkelere göndereceğiz. İran üzerinden transit geçişin açılmasıyla pazarlara ulaşımımız daha kolaylaştı. Bizim İranlı tüccarlara sattığımız yumurtaları onlar da Irak'a satabiliyor." şeklinde konuştu.

KÖRFEZ'DE YENİ PAZAR ARAYIŞI

Afyon, bu süreçte Dubai gibi alternatif pazarlara yönelik de çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, Ticaret Bakanlığı desteğiyle burada kurulan Türkiye Ticaret Merkezi üzerinden yumurtaların pazarlanmasına başlanacağını söyledi.

Bakanlıktan sektörün daha fazla ihracat yapabilmesi için destek beklediklerinede değinen Afyon, "Dubai'de kurduğumuz bu üs üzerinden Afrika'ya çok daha etkin ve hızlı ulaşmayı hem de Körfez ülkelerinde daha etkin olmayı hedefliyoruz." dedi.

Körfez bölgesindeki pazarları genişletmeyi hedeflediklerini anlatan Afyon, Ticaret Bakanlığının başlattığı sanal fuar çalışmalarının daha da genişlemesini istediklerini ve yumurta sektörünün de buralarda daha fazla ön plana çıkarılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Sektör olarak iç pazarda yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Afyon, şunları kaydetti:

"Piyasaya 'organik', 'köy yumurtası' ve 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle kayıt dışı ve fahiş fiyata yumurtalar sürülüyor. Bu yumurtalara sahte etiketler basılıyor. Vatandaşlar bu yumurtalara boş yere yüksek paralar vermesin ve mutlaka organik sertifikasını sorsun. Bu yumurtalarla aldatmaca yapılıyor, vatandaş itibar etmesin. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu yumurtalara yönelik denetimlerini artırmalı. Gereksiz fiyat ödemesinler ve yumurtanın tanesine 60 kuruştan fazla para vermesinler. Sertifikası ve işletme numarası olmayan yumurtalardaki 'organik' ifadesine inanmasınlar."

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