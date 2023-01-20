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20 Ocak 2023 Cuma 17:20:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 17:20:00

Yüksek Mimar Berk Anıl Ünal: İnşaat sektöründe büyüme 2023 yılında da devam edecek

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İş insanı ve yüksek mimar Berk Anıl Ünal inşaat sektöründeki 2023 yılı beklentilerini açıkladı.

Son günlerde ardı ardına yapılan teşviklerle konut sektöründeki hareketlilik ciddi şekilde artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim" kampanyası da bu hareketliliği bir hayli artırdı. Türkiye genelinde önemli inşaat projelerinde görev alan başarılı iş insanı Berk Anıl Ünal, son yapılan teşviklerle inşaat sektöründeki gelişmeleri ve öngörülerini açıkladı.

Teşvikler sektöre ciddi bir ivme kazandıracak

"Hatırladığımız üzere Cumhurbaşkanımız Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini ekim ayında açıklamıştı. Tabii bu dev projeye çok önemli dönüşler oldu. Evi olmayan birçok insan ev sahibi olma hayaliyle başvurularda bulundu. Şimdi de yeni evim finansman kampanyası ile bu teşvikler devam ediyor. Ayrıca bu son kampanya ile sadece ev sahibi olmak isteyen insanlar değil aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket de Türkiye'nin hızlı büyüme hedefleri açısından rahat bir nefes alacak. Bu son teşviğin hem sektör hem de ülkemiz için yukarı yönlü ciddi bir ivme kazandıracağını düşünmekteyim"

Ülkemizin aksine dünyada inşaat sektörü küçülmekte

"Gerek Avrupa'daki enerji sorunu gerek ise küresel ölçekteki para politikasında yaşanan sıkılaşma Türkiye üzerinde bir baskı unsuru oluşturdu. Yine Ukrayna-Rusya Savaşı da birçok ülkede olduğu gibi ülkemizin ekonomisini de olumsuz yönde etkiledi. Yaşanmakta olan savaş, lider pazarı Rusya olan Türk inşaat sektörü için dezavantajlar yarattı. Tabii ek olarak pandemi ve petrol fiyatlarının öne çıktığı önceki yılda Türkiye'nin dünyanın en büyük 250 müteahhit listesinde 50'ye yakın firma ile yer aldığını da unutmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki kararlılıkla sürdürülen doğru dış politikalar neticesinde ülkemizin inşaat sektörünü olumsuz etkileyecek sorunların üstesinden geleceğine dair inancım tamdır. Hükümetimizin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki arabulucuğu gibi birçok olumlu adımı ülkemiz adına büyük bir rekabet avantajına erişmemizi sağlamıştır"

Sektör yeniliklere açık bir hale geldi

"İnşaat sektörümüz tüm dünyanın kabul ettiği markaları barındırıyor. Birçok ülkede birçok farklı projede Türk müteahhitleri görmekteyiz. Aslında bilim, sanat ve teknolojide olduğu gibi, inşaat sektöründeki uluslararası başarımız da ülkemiz adına gurur duyacağımız bir olay. Bugün Türkiye sektörün trendlerini belirleyen ana ülkelerden biri ve bu durum sektör paydaşları olarak bizim için de uluslararası projeleri gerçekleştirmek adına bir hayli olumlu. Yine belirtmek isterim ki bu noktaya gelmemizde Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve kararlılığı en önemli etken. Sektör günden günde yeniliklere açık bir hale geldi ve farklı, efektif projeler ciddi bir talep görmekte fakat bu yeniliklerden ve talepten hak ettiğimiz payı alacağımızı düşünmekteyim."

Minimalizm geleceğin yaşam tarzı

"Bildiğimiz üzere minimalizm, mimari tasarımlarda en az malzemeyle en sade, en ekonomik ve en işlevsel mekanı tasarlamayı amaçlar. Katlanılabilir evler, küçük ev, mobil ev vs gibi tiny house dediğimiz yapılar pandemi sürecinden sonra ciddi bir şekilde rağbet gördü. Minimalist yapılar, tüketim kültürünün yaşam alışkınlıklarını domine etmesine tepki olarak doğduğu için, pek çok insan hem daha ekonomik hem de daha sürdürülebilir olması nedeniyle bu yapılara yöneldi. Kısıtlı bir alanda da ihtiyaç duyulan her şeyin karşılanabileceğini gösteren, pratik çözümleriyle pek çok normal evden daha kullanışlı olan bu küçük evler dünyada da oldukça popüler. Günümüzde de hem şehirden uzaklaşmak, hem minimalist bir yaşam tarzı benimsemek hem de finansal anlamda zorlanmadan ev sahibi olmak isteyenler tiny houselarda yaşama fikrini daha cazip buluyor. Geldiğimiz noktada tiny house kültürü sürdürülebilirliği, sadeliği ve doğa dostu bir yaşam tarzını ifade ediyor. Biz de kendi projelerimizde bu odakta ilerlemeyi planlıyoruz."

Etiketler : berk anıl ünal inşaat mimar iş insanı
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