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27 Mart 2022 Pazar 10:58:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 10:58:00

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Başar: Ukrayna-Rusya savaşı otomotivde birçok komponentin bulunamamasına yol açtı

Kaynak: AA

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Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan çip krizinin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının da otomotiv üretiminde birçok komponentin zor bulunmasına ya da bulunamamasına yol açtığını söyledi.

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, yeni Skoda Fabia'nın tanıtım toplantısında, otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan çip krizinin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının da otomotiv üretiminde birçok komponentin zor bulunmasına ya da bulunamamasına yol açtığını belirten Başar, "Haberini ürün yöneticilerimizden aldım. Fabrika yeniden üretime başlamış ama kablo demetlerini üreten bir fabrikanın üretime ara vermesi nedeniyle üretim planlamasında yeniden büyük değişiklikler oldu. Tabii ki bu telafi edilebilecek bir şey ama en azından o ara dönemdeki üretimsizliğin sıkıntılarını planlama döneminde yaşıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Otomotiv pazar tahmini için baz alınan kriterlerin değiştiğine dikkati çeken Başar, şunlarrı kaydetti:

"Bugüne kadar otomotiv pazar tahmini yapılırken müşteri, ekonomi veya siyasi konjonktür takip edilirdi. Ama hiçbir zaman adetsel planlarımızı, bütçelerimizi ya da pazar tahmini yaparken fabrikadan kaynaklanan teknik sorunlar bizim için bir kriter olmazdı. Yeterli araç gelecek ve biz bunun ne kadarını pazarda satacağız diye planlardık. Ancak fabrikadan bir bilgi geliyor ve o bilgi doğrultusunda hareket ediyoruz.

Şu dönemde kim mal buluyorsa getirdiği malı mevcut koşullarda satabildiği kadar bir pazar payı elde ediyor. Dolayısıyla bu anlamda pazara dayalı bir stratejiyi çizmek, önceden planlamak çok hayata uygun olmuyor. Çok süratli ve çabuk karar vermeniz gereken bir dönemdeyiz."

Skoda'nın 2022 hedeflerine de değinen Başar, bu yıl için 25 binin bir miktar üzerinde satış hedeflediklerini ve 2024 yılında elektrikli bir otomobili Türkiye pazarına sunacaklarını söyledi.

Etiketler : Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Skoda Zafer Başar
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